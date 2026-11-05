Отвечал за военную помощь Украине: Кристиан Фройдинг возглавит Бундесвер

$45.540.1351.250.19
ukenru
Эксклюзив
15:54 • 5024 просмотра
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
14:28 • 15813 просмотра
Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривенPhoto
13:47 • 23162 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям
11:54 • 28531 просмотра
Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров
11:33 • 27781 просмотра
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в БорщаговкеVideo
10:50 • 21171 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
10:39 • 17755 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
5 ноября, 09:00 • 19156 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
5 ноября, 07:28 • 33721 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Эксклюзив
5 ноября, 07:10 • 48152 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании5 ноября, 06:20 • 50277 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto5 ноября, 06:51 • 33582 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo5 ноября, 07:02 • 34323 просмотра
"Это не те шутки": Зеленский отреагировал на заявления Маска о потерях российских солдат5 ноября, 08:19 • 24847 просмотра
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo5 ноября, 08:44 • 16854 просмотра
публикации
Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой
Эксклюзив
15:54 • 5078 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям13:47 • 23177 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию12:58 • 11739 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 07:10 • 48163 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании5 ноября, 06:20 • 50294 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Мелания Трамп
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Италия
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях14:54 • 3410 просмотра
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых14:39 • 4078 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 4266 просмотра
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo5 ноября, 08:44 • 16869 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo5 ноября, 07:02 • 34345 просмотра
Актуальное
Отопление
Нефть марки Brent
Фильм
Техника
The Economist

Отвечал за военную помощь Украине: Кристиан Фройдинг возглавит Бундесвер

Киев • УНН

 • 890 просмотра

Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг станет генеральным инспектором Бундесвера. Ранее он координировал военную помощь Украине.

Отвечал за военную помощь Украине: Кристиан Фройдинг возглавит Бундесвер

Министр обороны Германии Борис Писториус назначил действующего инспектора сухопутных войск, генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга, новым генеральным инспектором Бундесвера. Он отвечал за военную помощь Украине, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

Детали

Ранее эту должность занимал генерал Карстен Бройер, которого в сентябре 2026 года назначили председателем Военного комитета НАТО.

Генерал-лейтенант Фройдинг отвечает всем требованиям, чтобы стать примером для наших военнослужащих и вести их в новую эру, в которой мы должны защищаться лучше, чем в предыдущие десятилетия. Как руководитель Специального штаба по вопросам Украины, Фройдинг проанализировал стремительные технические изменения в войне рф против Украины и сделал выводы относительно обороноспособности Бундесвера. Как инспектор сухопутных войск он в кратчайшие сроки определил и воплотил в жизнь правильные меры. Так, например, он добился того, что сейчас в сухопутных войсках формируется первый полк беспилотников. Он убедительно доказал, что даже во времена больших перемен и вызовов сохраняет холодную голову, быстро принимает правильные решения и воплощает их в жизнь — говорится в сообщении Бундесвера.

Дополнительно

Кристиан Фройдинг по образованию является разведчиком сухопутных войск и политологом. Он участвовал в военных операциях в Боснии и Герцеговине и Афганистане в составе международных миссий SFOR и ISAF соответственно.

Он окончил немецкий и британский курсы генерального штаба и занимал различные штабные должности, в частности в штабе дивизии, а также должность референта в Федеральном министерстве обороны. С 2017 по 2019 год он был адъютантом федерального министра обороны.

В 2022 году, после начала российской полномасштабной войны, он возглавил специальный штаб "Украина" в немецком министерстве обороны. С 2023 по 2025 год он возглавлял вновь созданный штаб планирования и управления в министерстве обороны Германии, неся тем самым основную ответственность за организацию различных задач министерства в период кардинальных изменений. В октябре 2025 года Борис Писториус поручил ему руководство сухопутными войсками Германии.

Карстен Бройер возглавлял немецкие вооруженные силы с 2023 года. До этого он командовал рядом подразделений Бундесвера, в частности в Косово, работал в штаб-квартире НАТО. В конце 2021 года возглавил кризисный штаб федерального правительства по борьбе с пандемией коронавируса, который был распущен в мае 2022 года.

Новый план НАТО предусматривает удары по целям в глубоком тылу России04.11.26, 18:01 • 6712 просмотров

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Бундесвер
НАТО
Босния и Герцеговина
Афганистан
Борис Писториус
Германия
Украина