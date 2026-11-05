Отвечал за военную помощь Украине: Кристиан Фройдинг возглавит Бундесвер

Министр обороны Германии Борис Писториус назначил действующего инспектора сухопутных войск, генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга, новым генеральным инспектором Бундесвера. Он отвечал за военную помощь Украине, сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

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Ранее эту должность занимал генерал Карстен Бройер, которого в сентябре 2026 года назначили председателем Военного комитета НАТО.

Генерал-лейтенант Фройдинг отвечает всем требованиям, чтобы стать примером для наших военнослужащих и вести их в новую эру, в которой мы должны защищаться лучше, чем в предыдущие десятилетия. Как руководитель Специального штаба по вопросам Украины, Фройдинг проанализировал стремительные технические изменения в войне рф против Украины и сделал выводы относительно обороноспособности Бундесвера. Как инспектор сухопутных войск он в кратчайшие сроки определил и воплотил в жизнь правильные меры. Так, например, он добился того, что сейчас в сухопутных войсках формируется первый полк беспилотников. Он убедительно доказал, что даже во времена больших перемен и вызовов сохраняет холодную голову, быстро принимает правильные решения и воплощает их в жизнь — говорится в сообщении Бундесвера.

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Кристиан Фройдинг по образованию является разведчиком сухопутных войск и политологом. Он участвовал в военных операциях в Боснии и Герцеговине и Афганистане в составе международных миссий SFOR и ISAF соответственно.

Он окончил немецкий и британский курсы генерального штаба и занимал различные штабные должности, в частности в штабе дивизии, а также должность референта в Федеральном министерстве обороны. С 2017 по 2019 год он был адъютантом федерального министра обороны.

В 2022 году, после начала российской полномасштабной войны, он возглавил специальный штаб "Украина" в немецком министерстве обороны. С 2023 по 2025 год он возглавлял вновь созданный штаб планирования и управления в министерстве обороны Германии, неся тем самым основную ответственность за организацию различных задач министерства в период кардинальных изменений. В октябре 2025 года Борис Писториус поручил ему руководство сухопутными войсками Германии.

Карстен Бройер возглавлял немецкие вооруженные силы с 2023 года. До этого он командовал рядом подразделений Бундесвера, в частности в Косово, работал в штаб-квартире НАТО. В конце 2021 года возглавил кризисный штаб федерального правительства по борьбе с пандемией коронавируса, который был распущен в мае 2022 года.

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