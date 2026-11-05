Відповідав за військову допомогу Україні: Крістіан Фройдінг очолить Бундесвер

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус призначив чинного інспектора сухопутних військ, генерал-лейтенанта Крістіана Фройдінга, новим генеральним інспектором Бундесверу. Він відповідав за військову допомогу України, повідомляє пресслужба відомства, передає УНН.

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Раніше цю посаду обіймав генерал Карстен Бройер, якого у вересні 2026 року призначили головою Військового комітету НАТО.

Генерал-лейтенант Фройдінг відповідає всім вимогам, щоб стати взірцем для наших військовослужбовців та вести їх у нову еру, в якій ми мусимо захищатися краще, ніж у попередні десятиліття. Як керівник Спеціального штабу з питань України, Фройдінг проаналізував стрімкі технічні зміни у війні рф проти України та зробив висновки щодо оборонної спроможності Бундесверу. Як інспектор сухопутних військ він у найкоротший термін визначив і втілив у життя правильні заходи. Так, наприклад, він домігся того, що зараз у сухопутних військах формується перший полк безпілотників. Він переконливо довів, що навіть у часи великих змін і викликів зберігає холодну голову, швидко приймає правильні рішення та втілює їх у життя – йдеться в повідомленні Бундесверу.

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Крістіан Фройдінг за освітою є розвідником сухопутних військ та політологом. Він брав участь в військових операціях у Боснії та Герцеговині та в Афганістані у складі міжнародних місій SFOR та ISAF відповідно.

Він закінчив німецький та британський курси генерального штабу та обіймав різні штабні посади, зокрема у штабі дивізії, як референт у Федеральному міністерстві оборони. З 2017 по 2019 рік він був ад’ютантом федерального міністра оборони.

У 2022 році, після початку російської повномасштабної війни, він очолив спеціальний штаб "Україна" в німецькому міністерстві оборони. З 2023 по 2025 рік він очолював новостворений штаб планування та управління в міністерстві оборони Німеччини, несучи тим самим головну відповідальність за організацію різноманітних завдань міністерства в період кардинальних змін. У жовтні 2025 року Борис Пісторіус доручив йому керівництво сухопутними військами Німеччини.

Карстен Бройер очолював німецькі збройні сили з 2023 року. До того він командував низкою підрозділів Бундесверу, зокрема в Косово, працював у штаб-квартирі НАТО. Наприкінці 2021 року очолив кризовий штаб федерального уряду з боротьби з пандемією коронавірусу, який було розпущено у травні 2022 року.

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