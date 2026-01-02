Бенгальські вогні на пляшках із шампанським могли спричинити смертоносну пожежу на курорті у Швейцарії
Слідчі припускають, що бенгальські вогні на пляшках шампанського стали причиною пожежі в барі на швейцарському гірськолижному курорті. Загинуло 40 людей, 119 отримали поранення.
Причиною смертельної пожежі на швейцарському гірськолижному курорті стали бенгальські вогні на пляшках шампанського, які виявилися надто близько до стелі бару, переповненого відвідувачами в новорічну ніч. Таке припущення озвучили слідчі, передає УНН із посиланням на АР.
Деталі
Влада планує перевірити, чи відповідав звукоізолюючий матеріал на стелі нормам і чи дозволено використання бенгальських вогнів у барі.
За словами офіційних осіб, бенгальські вогні були того ж типу, що зазвичай використовуються на вечірках.
Додамо
Внаслідок пожежі, що вирувала рано вранці у жвавому барі Le Constellation на гірськолижному курорті Кранс-Монтана, загинули 40 людей, ще 119 отримали поранення, повідомила влада. Це одна із найстрашніших трагедій в історії Швейцарії.
За словами поліції, багато поранених були у віці від 10 до 25 років.
Офіційні особи заявили, що також перевірять інші заходи безпеки у приміщенні, включаючи вогнегасники та шляхи евакуації.
Беатріс Піллу, генеральний прокурор регіону Валі, попередила про можливе судове переслідування у разі встановлення кримінальної відповідальності.
За словами Фредеріка Гіслера, командувача поліції регіону Валі, серед постраждалих 71 громадянин Швейцарії, 14 громадян Франції та 11 громадян Італії, а також громадяни Сербії, Боснії та Герцеговини, Люксембургу, Бельгії, Португалії та Польщі. Громадянство 14 осіб досі не встановлене.
