16:10 • 3916 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
15:12 • 7892 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
11:39 • 15830 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 25558 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 20250 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 57684 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 84169 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 62597 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 56986 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 188970 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Бенгальські вогні на пляшках із шампанським могли спричинити смертоносну пожежу на курорті у Швейцарії

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Слідчі припускають, що бенгальські вогні на пляшках шампанського стали причиною пожежі в барі на швейцарському гірськолижному курорті. Загинуло 40 людей, 119 отримали поранення.

Бенгальські вогні на пляшках із шампанським могли спричинити смертоносну пожежу на курорті у Швейцарії

Причиною смертельної пожежі на швейцарському гірськолижному курорті стали бенгальські вогні на пляшках шампанського, які виявилися надто близько до стелі бару, переповненого відвідувачами в новорічну ніч. Таке припущення озвучили слідчі, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Влада планує перевірити, чи відповідав звукоізолюючий матеріал на стелі нормам і чи дозволено використання бенгальських вогнів у барі.

За словами офіційних осіб, бенгальські вогні були того ж типу, що зазвичай використовуються на вечірках.

Додамо

Внаслідок пожежі, що вирувала рано вранці у жвавому барі Le Constellation на гірськолижному курорті Кранс-Монтана, загинули 40 людей, ще 119 отримали поранення, повідомила влада. Це одна із найстрашніших трагедій в історії Швейцарії.

За словами поліції, багато поранених були у віці від 10 до 25 років.

Офіційні особи заявили, що також перевірять інші заходи безпеки у приміщенні, включаючи вогнегасники та шляхи евакуації.

Беатріс Піллу, генеральний прокурор регіону Валі, попередила про можливе судове переслідування у разі встановлення кримінальної відповідальності.

За словами Фредеріка Гіслера, командувача поліції регіону Валі, серед постраждалих 71 громадянин Швейцарії, 14 громадян Франції та 11 громадян Італії, а також громадяни Сербії, Боснії та Герцеговини, Люксембургу, Бельгії, Португалії та Польщі. Громадянство 14 осіб досі не встановлене.

Антоніна Туманова

Новини Світу
