Бенгальські вогні на пляшках із шампанським могли спричинити смертоносну пожежу на курорті у Швейцарії

Причиною смертельної пожежі на швейцарському гірськолижному курорті стали бенгальські вогні на пляшках шампанського, які виявилися надто близько до стелі бару, переповненого відвідувачами в новорічну ніч. Таке припущення озвучили слідчі, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Влада планує перевірити, чи відповідав звукоізолюючий матеріал на стелі нормам і чи дозволено використання бенгальських вогнів у барі.

За словами офіційних осіб, бенгальські вогні були того ж типу, що зазвичай використовуються на вечірках.

Додамо

Внаслідок пожежі, що вирувала рано вранці у жвавому барі Le Constellation на гірськолижному курорті Кранс-Монтана, загинули 40 людей, ще 119 отримали поранення, повідомила влада. Це одна із найстрашніших трагедій в історії Швейцарії.

За словами поліції, багато поранених були у віці від 10 до 25 років.

Офіційні особи заявили, що також перевірять інші заходи безпеки у приміщенні, включаючи вогнегасники та шляхи евакуації.

Беатріс Піллу, генеральний прокурор регіону Валі, попередила про можливе судове переслідування у разі встановлення кримінальної відповідальності.

За словами Фредеріка Гіслера, командувача поліції регіону Валі, серед постраждалих 71 громадянин Швейцарії, 14 громадян Франції та 11 громадян Італії, а також громадяни Сербії, Боснії та Герцеговини, Люксембургу, Бельгії, Португалії та Польщі. Громадянство 14 осіб досі не встановлене.

