В Днепре после атаки шахедов число пострадавших возросло до 20

В Днепре в результате атаки российских шахедов погиб один человек и увеличилось количество пострадавших до 20. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, пишет УНН.

Подробности

В городе огнем охватило офисное помещение и авто. Повреждены многоквартирный дом, общежитие, заведение культуры. Уничтожено 2 машины, еще 17 изуродованы – написал в Телеграмме Лысак.

Кроме того, по информации главы ОВА, под вечер российская армия обстреляла Покровскую общину на Никопольщине из тяжелой артиллерии. Предварительно люди не пострадали, специалисты обследуют территорию.

Громкие взрывы также зафиксированы в Покровской и Межевской общинах Синельниковского района. Там противник применил КАБы и FPV-дроны. Загорелись жилые дома, однако обошлось без жертв.

Напомним

Во вторник, 30 сентября, россияне атаковали дронами "Шахед" Днепр: под ударом оказался центр города, где в это время много гражданских, в частности, молодежи и студентов.

Ранее Сергей Лысак сообщал о 15 раненых и одном погибшем в городе после российской атаки.