Атака рф на Дніпро: є жертва, кількість поранених зросла до 15

У Дніпрі один із постраждалих помер, наразі кількість поранених зросла до 15. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

На жаль, постраждалого чоловіка, який був у важкому стані, врятувати не вдалося. Співчуття рідним і близьким - повідомив Лисак.

За словами голови ОВА, медики працюють. За їхньою інформацією, на зараз вже 15 поранених.

Двоє з них оговтуватися будуть вдома. Інші – у лікарнях - резюмував Лисак.

Нагадаємо

У вівторок, 30 вересня, росіяни атакували дронами "Шахед" Дніпро: під ударом опинився центр міста, де в цей час багато цивільних, зокрема, молоді і студентів.

У Дніпрі 12 людей постраждали від російського дронового удару - ОВА