Атака рф на Дніпро: є жертва, кількість поранених зросла до 15
Київ • УНН
Один з постраждалих у Дніпрі помер, збільшивши кількість жертв. Наразі 15 осіб отримали поранення, двоє з них лікуватимуться вдома, решта - у лікарнях.
У Дніпрі один із постраждалих помер, наразі кількість поранених зросла до 15. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
На жаль, постраждалого чоловіка, який був у важкому стані, врятувати не вдалося. Співчуття рідним і близьким
За словами голови ОВА, медики працюють. За їхньою інформацією, на зараз вже 15 поранених.
Двоє з них оговтуватися будуть вдома. Інші – у лікарнях
Нагадаємо
У вівторок, 30 вересня, росіяни атакували дронами "Шахед" Дніпро: під ударом опинився центр міста, де в цей час багато цивільних, зокрема, молоді і студентів.
