Атака рф на Днепр: есть жертва, число раненых возросло до 15

В Днепре один из пострадавших скончался, сейчас количество раненых возросло до 15. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

К сожалению, пострадавшего мужчину, который был в тяжелом состоянии, спасти не удалось. Соболезнования родным и близким - сообщил Лысак.

По словам главы ОВА, медики работают. По их информации, на данный момент уже 15 раненых.

Двое из них будут восстанавливаться дома. Остальные – в больницах - резюмировал Лысак.

Напомним

Во вторник, 30 сентября, россияне атаковали дронами "Шахед" Днепр: под ударом оказался центр города, где в это время много гражданских, в частности, молодежи и студентов.

В Днепре 12 человек пострадали от российского дронового удара - ОВА