Атака рф на Днепр: есть жертва, число раненых возросло до 15
Киев • УНН
Один из пострадавших в Днепре скончался, увеличив число жертв. Сейчас 15 человек получили ранения, двое из них будут лечиться дома, остальные - в больницах.
В Днепре один из пострадавших скончался, сейчас количество раненых возросло до 15. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
К сожалению, пострадавшего мужчину, который был в тяжелом состоянии, спасти не удалось. Соболезнования родным и близким
По словам главы ОВА, медики работают. По их информации, на данный момент уже 15 раненых.
Двое из них будут восстанавливаться дома. Остальные – в больницах
Напомним
Во вторник, 30 сентября, россияне атаковали дронами "Шахед" Днепр: под ударом оказался центр города, где в это время много гражданских, в частности, молодежи и студентов.
В Днепре 12 человек пострадали от российского дронового удара - ОВА30.09.25, 17:15 • 1152 просмотра