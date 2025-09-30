В Днепре 12 человек пострадали от российского дронового удара - ОВА
Киев • УНН
В Днепре в результате удара российского дрона 30 сентября пострадали 12 человек. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Как отметил Лысак, у этих людей осколочные ранения, рваные раны, ушибы. Один человек - в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
В то же время местные СМИ и Telegram-каналы сообщают о повреждении здания одного из корпусов высшего учебного заведения.
Напомним
Во вторник, 30 сентября, россияне атаковали дронами "Шахед" Днепр: под ударом оказался центр города, где в это время много гражданских, в частности, молодежи и студентов.
Также россияне в тот же день атаковали Харьков: информации о пострадавших нет.