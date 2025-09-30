Ворог завдав чотири удари по Харкову, у місті лунають вибухи - мер
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про чотири удари ворога по місту. Окупанти атакували Київський район, інформації про постраждалих немає.
У Харкові лунають вибухи - ворог завдав вже чотири удари по місту. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Ворог почав завдавати удари по Харкову близько 15.35.
Окупанти атакують Київський район міста. Наразі про постраждалих не повідомляють. У місті продовжують лунати вибухи.
