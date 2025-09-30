Враг нанес четыре удара по Харькову, в городе раздаются взрывы - мэр

В Харькове раздаются взрывы - враг нанес уже четыре удара по городу. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Враг начал наносить удары по Харькову около 15.35.

Оккупанты атакуют Киевский район города. Пока о пострадавших не сообщается. В городе продолжают раздаваться взрывы.

