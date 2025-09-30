$41.320.16
48.440.03
11:14 • 10873 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
08:49 • 26701 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 44971 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 25024 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 23799 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 21519 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 20906 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 22899 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 68406 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 57036 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Враг нанес четыре удара по Харькову, в городе раздаются взрывы - мэр

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о четырех ударах врага по городу. Оккупанты атаковали Киевский район, информации о пострадавших нет.

Враг нанес четыре удара по Харькову, в городе раздаются взрывы - мэр

В Харькове раздаются взрывы - враг нанес уже четыре удара по городу. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Враг начал наносить удары по Харькову около 15.35.

Оккупанты атакуют Киевский район города. Пока о пострадавших не сообщается. В городе продолжают раздаваться взрывы.

Харьков ночью атаковали 18 дронов-камикадзе: есть разрушения, перебои со светом и водоснабжением – мэр24.09.25, 09:19 • 3140 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков