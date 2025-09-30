Не лише Харків: росія атакувала дронами центр Дніпра
Київ • УНН
30 вересня російські війська атакували Дніпро дронами "Шахед". Під ударом опинився центр міста.
У вівторок, 30 вересня, росіяни атакували дронами "Шахед" Дніпро: під ударом опинився центр міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Деталі
Як повідомив Андрющенко, окупанти атакували Дніпро реактивними дронами – удар прийшовся на центральну частину міста, де в цей час багато цивільних, зокрема, молоді і студентів.
Також місцеві ЗМІ і Telegram-канали повідомили про наявність поранених внаслідок вибухів. У місті чутно звуки сирен екстрених служб - на місцях прильоту з’явилась чисельна пожежа.
Ворог завдав чотири удари по Харкову, у місті лунають вибухи - мер30.09.25, 16:21 • 1984 перегляди