Не только Харьков: Россия атаковала дронами центр Днепра

Во вторник, 30 сентября, россияне атаковали дронами "Шахед" Днепр: под ударом оказался центр города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Подробности

Как сообщил Андрющенко, оккупанты атаковали Днепр реактивными дронами – удар пришелся на центральную часть города, где в это время много гражданских, в частности, молодежи и студентов.

Также местные СМИ и Telegram-каналы сообщили о наличии раненых в результате взрывов. В городе слышны звуки сирен экстренных служб – на местах прилета возник многочисленный пожар.

