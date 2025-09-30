$41.320.16
Эксклюзив
13:32 • 4598 просмотра
11:14 • 12992 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
08:49 • 28449 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 47890 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 26311 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 24431 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 21982 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 20983 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 22966 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 69733 просмотра
Российские войска атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области и нанесли 553 удара - ОВА30 сентября, 04:42 • 18811 просмотра
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo08:08 • 23263 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа08:56 • 22529 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 21975 просмотра
Впервые с 1971 года не поступает вода: оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за пересыхания реки Бельбек10:49 • 13764 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto13:09 • 6022 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты08:28 • 47886 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 72314 просмотра
Не только Харьков: Россия атаковала дронами центр Днепра

Киев • УНН

 • 544 просмотра

30 сентября российские войска атаковали Днепр дронами "Шахед". Под ударом оказался центр города.

Не только Харьков: Россия атаковала дронами центр Днепра

Во вторник, 30 сентября, россияне атаковали дронами "Шахед" Днепр: под ударом оказался центр города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Подробности

Как сообщил Андрющенко, оккупанты атаковали Днепр реактивными дронами – удар пришелся на центральную часть города, где в это время много гражданских, в частности, молодежи и студентов.

Также местные СМИ и Telegram-каналы сообщили о наличии раненых в результате взрывов. В городе слышны звуки сирен экстренных служб – на местах прилета возник многочисленный пожар.

Враг нанес четыре удара по Харькову, в городе раздаются взрывы - мэр30.09.25, 16:21 • 1928 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Днепр
Шахед-136