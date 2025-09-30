У Дніпрі 12 людей постраждали від російського дронового удару - ОВА
Київ • УНН
У Дніпрі внаслідок удару російського дрону 30 вересня постраждало 12 чоловік. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Лисак, у цих людей осколкові поранення, рвані рани, забої. Одна людина - у важкому стані. Всім постраждалим надають медичну допомогу.
Водночас місцеві ЗМІ і Telegram канали повідомляють про пошкодження будівлі одного з корпусів вищого навчального закладу.
Нагадаємо
У вівторок, 30 вересня, росіяни атакували дронами "Шахед" Дніпро: під ударом опинився центр міста, де в цей час багато цивільних, зокрема, молоді і студентів.
Також росіяни у той же день атакували Харків: інформації про постраждалих немає.