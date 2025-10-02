$41.140.18
С начала года из прифронтовых регионов эвакуировано почти 100 тыс. музейных предметов

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Министерство культуры Украины эвакуировало более 670 тысяч музейных предметов из прифронтовых регионов к сентябрю 2025 года, из них почти 100 тысяч в этом году. Создается Украинский фонд культурного наследия для системной международной поддержки.

С начала года из прифронтовых регионов эвакуировано почти 100 тыс. музейных предметов

По состоянию на сентябрь 2025 года Министерство культуры Украины уже эвакуировало более 670 тыс. музейных предметов из прифронтовых регионов. В этом году – почти 100 тыс. Об этом сообщила и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная, передает УНН со ссылкой на ее сообщение в социальной сети Facebook, Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Подробности

30 сентября во Львове состоялась встреча врио Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяны Бережной с Комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос. Ключевой темой обсуждения стала защита и восстановление украинского культурного наследия, которое ежедневно подвергается ударам со стороны России.

По словам и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций, атака на Днепровский художественный музей – очередное напоминание, что украинская культура находится под прямым прицелом.

По состоянию на сентябрь 2025 года мы уже эвакуировали более 670 тысяч музейных предметов из прифронтовых регионов. Только в этом году – почти 100 тысяч. Это масштабная работа, которая требует четкой координации и усилий

- подчеркнула Татьяна Бережная.

Глава МКСК сообщила, что Украина начала совершенствование законодательства в сфере эвакуации культурного наследия. В то же время для преодоления масштабов потерь и ущерба необходима системная международная поддержка. Именно поэтому создается Украинский фонд культурного наследия, к работе в котором приглашены международные партнеры. Механизм его функционирования будет представлен в ноябре во время Второй международной конференции "Сотрудничество ради устойчивости" в Копенгагене. 

Отдельно во время встречи обсудили и другие результаты Конференции по восстановлению Украины (URC2025), в частности создание Альянса культурной устойчивости и платформы CuRe.

Культура должна стать одним из приоритетов будущей поддержки со стороны ЕС – наравне с реформами, которые мы системно внедряем в сфере. Над этим работаем вместе с партнерами

- подчеркнула глава МКСК.

Татьяна Бережная выразила благодарность европейским партнерам за системную поддержку в противостоянии вооруженной российской агрессии. Особо была подчеркнута роль инициативы "Team Europe for Cultural Heritage in Ukraine", которая координирует усилия государств-членов ЕС по сохранению культурного наследия Украины.

Напомним

В результате вражеской атаки 30 сентября повреждено здание Днепровского художественного музея, разрушен фасад и окна. Музейная коллекция, по предварительным данным, осталась неповрежденной, жертв нет.

Вита Зеленецкая

Культура
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины
Копенгаген
Европейский Союз
Украина
Львов