Кабінет міністрів перейменував Мінкульт: як тепер називається відомство
Київ • УНН
Кабінет міністрів України перейменував Міністерство культури та стратегічних комунікацій на Міністерство культури України. Це не перший випадок перейменування даного міністерства.
Кабінет міністрів перейменував Міністерство культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури України. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідну урядову постанову.
Деталі
Уряд доручив Мінкульту забезпечити у двотижневий строк підготовку і подання на розгляд Кабміну пропозицій щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови.
Додатково
Це не перший випадок перейменування даного міністерства: у 1991-1995 та 2010-2019 роках існувало Міністерство культури України.
У 1995-2005 роках існувало Міністерство культури і мистецтв України, а в 2005-2010 роках відомство мало назву "Міністерство культури і туризму України".
З 1953 до 1991 року існувало Міністерство культури Української РСР.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України - міністра культури України.