Кабинет министров переименовал Минкульт: как теперь называется ведомство

Кабинет министров переименовал Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины в Министерство культуры Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее правительственное постановление.

Детали

Правительство поручило Минкульту обеспечить в двухнедельный срок подготовку и представление на рассмотрение Кабмина предложений по внесению в акты законодательства изменений, вытекающих из этого постановления.

Дополнительно

Это не первый случай переименования данного министерства: в 1991-1995 и 2010-2019 годах существовало Министерство культуры Украины.

В 1995-2005 годах существовало Министерство культуры и искусств Украины, а в 2005-2010 годах ведомство называлось "Министерство культуры и туризма Украины".

С 1953 по 1991 год существовало Министерство культуры Украинской ССР.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины - министра культуры Украины.