Кабинет министров переименовал Минкульт: как теперь называется ведомство

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
09:39 • 1806 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 9888 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:53 • 14423 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 15005 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 19945 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 18908 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 42580 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 44896 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 34622 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 74050 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Пассажиров самолета JetBlue доставили в больницу после экстренной посадки во Флориде31 октября, 01:26 • 14061 просмотра
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"31 октября, 02:35 • 24962 просмотра
Под Владимиром в РФ атакован дронами один из крупнейших энергоузлов региона – OSINT-анализ ASTRA31 октября, 02:45 • 13229 просмотра
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:24 • 20551 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику08:39 • 11405 просмотра
публикации
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 3246 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 55478 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 74050 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине30 октября, 08:40 • 68576 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 127040 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Си Цзиньпин
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесса
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 19851 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 52340 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 57365 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 79978 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 83322 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Отопление
Financial Times

Кабинет министров переименовал Минкульт: как теперь называется ведомство

Киев • УНН

 • 1954 просмотра

Кабинет министров Украины переименовал Министерство культуры и стратегических коммуникаций в Министерство культуры Украины. Это не первый случай переименования данного министерства.

Кабинет министров переименовал Минкульт: как теперь называется ведомство

Кабинет министров переименовал Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины в Министерство культуры Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее правительственное постановление.

Детали

Правительство поручило Минкульту обеспечить в двухнедельный срок подготовку и представление на рассмотрение Кабмина предложений по внесению в акты законодательства изменений, вытекающих из этого постановления.

Дополнительно

Это не первый случай переименования данного министерства: в 1991-1995 и 2010-2019 годах существовало Министерство культуры Украины.

В 1995-2005 годах существовало Министерство культуры и искусств Украины, а в 2005-2010 годах ведомство называлось "Министерство культуры и туризма Украины".

С 1953 по 1991 год существовало Министерство культуры Украинской ССР.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины - министра культуры Украины.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаКультура
Кабинет Министров Украины
Верховная Рада