Зруйноване житло в історичних будівлях відтепер можна відновити за програмою "ЄВідновлення"
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що спрощує порядок усунення пошкоджень на об’єктах культурної спадщини, зруйнованих внаслідок агресії росії. Сертифікати програми "Є-Відновлення" тепер діють для зруйнованого житла у пам’ятках архітектури.
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує порядок усунення пошкоджень на об’єктах культурної спадщини, зруйнованих або постраждалих внаслідок збройної агресії росії. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
Деталі
Відтепер сертифікати програми "Є-Відновлення" діятимуть для зруйнованого житла у пам’ятках архітектури.
Вперше власники житла в історичних будівлях отримають можливість скористатися програмою "Є-Відновлення". Менше бюрократії, оптимізовані процеси. Ми скорочуємо час і процедури, щоб прискорити реальне відновлення нашої культурної спадщини
Також спрощено порядок отримання дозволів і погоджень через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Це стосується як нових об’єктів, так і проведення робіт безпосередньо на пам’ятках.
Нагадаємо
Кабмін розширив програму єВідновлення на ВПО, які втратили житло на окупованих територіях. Допомога до 2 млн грн доступна УБД та людям з інвалідністю внаслідок війни.
У 2025 році понад 7 тисяч родин ВПО придбали житло за програмою єВідновлення22.09.25, 17:16 • 3484 перегляди