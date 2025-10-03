Зруйноване житло в історичних будівлях відтепер можна відновити за програмою "ЄВідновлення"

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка спрощує порядок усунення пошкоджень на об’єктах культурної спадщини, зруйнованих або постраждалих внаслідок збройної агресії росії. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Деталі

Відтепер сертифікати програми "Є-Відновлення" діятимуть для зруйнованого житла у пам’ятках архітектури.

Вперше власники житла в історичних будівлях отримають можливість скористатися програмою "Є-Відновлення". Менше бюрократії, оптимізовані процеси. Ми скорочуємо час і процедури, щоб прискорити реальне відновлення нашої культурної спадщини - повідомила т.в.о. Міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна.

Також спрощено порядок отримання дозволів і погоджень через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. Це стосується як нових об’єктів, так і проведення робіт безпосередньо на пам’ятках.

Нагадаємо

Кабмін розширив програму єВідновлення на ВПО, які втратили житло на окупованих територіях. Допомога до 2 млн грн доступна УБД та людям з інвалідністю внаслідок війни.

У 2025 році понад 7 тисяч родин ВПО придбали житло за програмою єВідновлення