Разрушенное жилье в исторических зданиях теперь можно восстановить по программе "єВідновлення"

Кабинет Министров Украины принял постановление, упрощающее порядок устранения повреждений на объектах культурного наследия, разрушенных или пострадавших в результате вооруженной агрессии россии. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Детали

Отныне сертификаты программы "Е-Восстановление" будут действовать для разрушенного жилья в памятниках архитектуры.

Впервые владельцы жилья в исторических зданиях получат возможность воспользоваться программой "Е-Восстановление". Меньше бюрократии, оптимизированные процессы. Мы сокращаем время и процедуры, чтобы ускорить реальное восстановление нашего культурного наследия - сообщила и.о. Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Татьяна Бережная.

Также упрощен порядок получения разрешений и согласований через Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Это касается как новых объектов, так и проведения работ непосредственно на памятниках.

Напомним

Кабмин расширил программу єВідновлення на ВПЛ, потерявших жилье на оккупированных территориях. Помощь до 2 млн грн доступна УБД и людям с инвалидностью вследствие войны.

В 2025 году более 7 тысяч семей ВПЛ приобрели жилье по программе єВідновлення