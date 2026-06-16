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ПВО и санкции против РФ: детали встречи Зеленского с президентом Швейцарии

Киев • УНН

 • 204 просмотра

В Женеве Зеленский обсудил с Пармеленом усиление украинской ПВО и санкции против России. Стороны также рассмотрели вопросы энергетической поддержки и ситуацию на фронте.

ПВО и санкции против РФ: детали встречи Зеленского с президентом Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Женеве с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил Швейцарию за всю оказанную поддержку и, в частности, за готовность помогать в приближении мира.

Проинформировал господина президента о постоянных российских атаках и наших потребностях для усиления ПВО. Рассказал о ситуации на фронте и украинских дальнобойных санкциях. Наши мидлстрайки и дипстрайки вполне справедливо заставляют россию чувствовать последствия развязанной ею войны

- отметил Зеленский.

По его словам, стороны также обсудили, какие санкционные шаги партнеров тоже могут заставить россию сесть за стол переговоров.

Говорили и о сотрудничестве в энергетической сфере. Швейцария помогла нам пройти эту зиму, и мы рассчитываем на дальнейшую поддержку. Спасибо, Швейцария!

- добавил Президент.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом стороны обсудили трехстороннюю встречу с участием российского диктатора владимира путина.

"Будет сильным ответом на агрессию РФ" — Зеленский призвал ЕС ускорить вступление Украины и открыть все кластеры15.06.26, 22:33 • 1432 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Женева
Швейцария
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина