Буданов ожидает в ближайшее время технических переговоров по поводу войны рф против Украины

$44.540.0351.860.15
ukenru
17:06 • 13691 просмотра
АТБ вводит лимиты, а "Сільпо" — нет: что происходит с продажей продуктов в Украине
16:13 • 14702 просмотра
В Минобороны заявили, что ИИ экономит до 90% времени на поиск вражеских целей на фото и видео
Эксклюзив
14:45 • 22429 просмотра
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
12:36 • 22342 просмотра
ярославский НПЗ после атаки FP-1 потерял около 40% мощности - Fire PointVideo
28 августа, 12:21 • 29071 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это
28 августа, 11:37 • 19166 просмотра
рф бьёт по складам и продовольственной логистике и уничтожила местами до 90% мощностей, но дефицита не ожидается - Минсельхоз 
28 августа, 10:21 • 19262 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 489Video
28 августа, 09:56 • 32614 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 32722 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
28 августа, 08:33 • 20280 просмотра
В Непале продолжаются поиски 56 украинцев, с которыми потеряна связь, — МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1м/с
55%
754мм
Популярные новости
Протесты начинались как борьба за справедливость, а закончились тем, что едва не стали частью нового политического проекта Фёдорова, — эксперт28 августа, 08:36 • 12014 просмотра
Количество пропавших без вести после наводнения в Непале украинцев остается без изменений - МИД обновил информацию28 августа, 09:24 • 6908 просмотра
В Румынии заявили о затонувшем судне после пожара в Чёрном море, моряки сообщили о дроне28 августа, 10:47 • 5184 просмотра
"Такие заявления должны приводить к выдаче ордера на арест МУС" - в МИД ответили на слова вице-спикера госдумы рф28 августа, 11:14 • 16920 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto12:59 • 20744 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
14:45 • 22440 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto12:59 • 20832 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 29075 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 32615 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 32724 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Кирилл Буданов
Руслан Кравченко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Харьков
Германия
Киевская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 58229 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 89594 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 86685 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 125686 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 108623 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Financial Times
Грибы
БМ-27 "Ураган"
BM-30 Smerch

Буданов ожидает в ближайшее время технических переговоров по поводу войны рф против Украины

Киев • УНН

 • 822 просмотра

Кирилл Буданов прогнозирует ближайшие технические контакты Украины и россии. Он считает завершение боевых действий до зимы нереалистичным.

Буданов ожидает в ближайшее время технических переговоров по поводу войны рф против Украины

В ближайшее время могут состояться переговоры по поводу войны россии против Украины, однако на первом этапе они, вероятно, будут носить преимущественно технический и подготовительный характер. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в интервью, сообщает УНН

По словам Буданова, он ожидает возобновления переговорного процесса в ближайшее время, однако не рассчитывает на быстрое достижение договорённости о завершении войны.

Детали

Он пояснил, что вероятные первые контакты будут касаться прежде всего технических вопросов и подготовки к возможным более широким переговорам в будущем. В настоящее время одним из основных направлений контактов между Украиной и россией остаётся гуманитарный трек, в частности обмены военнопленными.

Буданов также заявил, что российская сторона пока не демонстрирует готовности прекратить войну по нынешней линии боевого соприкосновения. По его оценке, завершение боевых действий до начала зимы остаётся нереалистичным. Вместе с тем он выразил надежду, что переговорный процесс, который сейчас фактически находится на паузе, удастся активизировать. 

Отметим, что ранее Буданов допускал возможность новой встречи украинской и российской делегаций уже в сентябре и подчёркивал важность участия Соединённых Штатов.

Точные дата, место и состав участников возможных переговоров пока официально не объявлены.

Позиция россии

В кремле пока не подтвердили проведение нового раунда переговоров в сентябре. Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявлял, что конкретных планов и сроков следующей встречи нет, одновременно утверждая, что москва якобы остаётся готовой к продолжению переговорного процесса. Одним из главных камней преткновения между сторонами остаётся территориальный вопрос. россия требует вывода украинских войск из части Донбасса, которую российская армия не контролирует. Украина отвергает возможность передачи рф территорий, которые ей не удалось захватить.

Контекст

Последний раунд трёхсторонних переговоров с участием Украины, США и россии состоялся 17–18 февраля 2026 года в Женеве. Тогда стороны не смогли достичь политического прорыва, в частности из-за разногласий по поводу территорий, условий прекращения огня и Запорожской АЭС.

Параллельно Киев, Вашингтон и европейские партнёры продолжают обсуждать возможные параметры будущего урегулирования. Среди них – прекращение огня, гарантии безопасности для Украины и механизмы контроля за выполнением потенциальных договорённостей.

Кроме того, в последние дни активизировались контакты между США и россией. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил необъявленный визит в москву, где провёл встречи с представителями российских спецслужб.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 августа сообщил, что американская сторона передала Киеву информацию о ряде встреч, которые состоялись в последнее время в москве.

Напомним

Незадолго до этого заместитель постпреда США при ООН призвал Киев и москву к переговорам. По его словам, Вашингтон готов содействовать диалогу и призвал прекратить любые удары, направленные на гражданские суда или подвергающие их риску повреждения.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Джон Ратклифф
Женева
Организация Объединенных Наций
Вашингтон
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина
Киев