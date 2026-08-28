Буданов ожидает в ближайшее время технических переговоров по поводу войны рф против Украины

В ближайшее время могут состояться переговоры по поводу войны россии против Украины, однако на первом этапе они, вероятно, будут носить преимущественно технический и подготовительный характер. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в интервью, сообщает УНН.

По словам Буданова, он ожидает возобновления переговорного процесса в ближайшее время, однако не рассчитывает на быстрое достижение договорённости о завершении войны.

Детали

Он пояснил, что вероятные первые контакты будут касаться прежде всего технических вопросов и подготовки к возможным более широким переговорам в будущем. В настоящее время одним из основных направлений контактов между Украиной и россией остаётся гуманитарный трек, в частности обмены военнопленными.

Буданов также заявил, что российская сторона пока не демонстрирует готовности прекратить войну по нынешней линии боевого соприкосновения. По его оценке, завершение боевых действий до начала зимы остаётся нереалистичным. Вместе с тем он выразил надежду, что переговорный процесс, который сейчас фактически находится на паузе, удастся активизировать.

Отметим, что ранее Буданов допускал возможность новой встречи украинской и российской делегаций уже в сентябре и подчёркивал важность участия Соединённых Штатов.

Точные дата, место и состав участников возможных переговоров пока официально не объявлены.

Позиция россии

В кремле пока не подтвердили проведение нового раунда переговоров в сентябре. Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявлял, что конкретных планов и сроков следующей встречи нет, одновременно утверждая, что москва якобы остаётся готовой к продолжению переговорного процесса. Одним из главных камней преткновения между сторонами остаётся территориальный вопрос. россия требует вывода украинских войск из части Донбасса, которую российская армия не контролирует. Украина отвергает возможность передачи рф территорий, которые ей не удалось захватить.

Контекст

Последний раунд трёхсторонних переговоров с участием Украины, США и россии состоялся 17–18 февраля 2026 года в Женеве. Тогда стороны не смогли достичь политического прорыва, в частности из-за разногласий по поводу территорий, условий прекращения огня и Запорожской АЭС.

Параллельно Киев, Вашингтон и европейские партнёры продолжают обсуждать возможные параметры будущего урегулирования. Среди них – прекращение огня, гарантии безопасности для Украины и механизмы контроля за выполнением потенциальных договорённостей.

Кроме того, в последние дни активизировались контакты между США и россией. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил необъявленный визит в москву, где провёл встречи с представителями российских спецслужб.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 августа сообщил, что американская сторона передала Киеву информацию о ряде встреч, которые состоялись в последнее время в москве.

Напомним

Незадолго до этого заместитель постпреда США при ООН призвал Киев и москву к переговорам. По его словам, Вашингтон готов содействовать диалогу и призвал прекратить любые удары, направленные на гражданские суда или подвергающие их риску повреждения.