рф і Україна мають повернутися до переговорів, Вашингтон готовий сприяти - посол США в ООН

росія та Україна повинні повернутися за стіл переговорів, і США відіграватимуть будь-яку конструктивну роль, яку можуть, щоб сприяти переговорам, заявив на засіданні Радбезу ООН щодо України 24 серпня заступник постпреда США при ООН Ден Негреа, також закликавши "обидві сторони припинити будь-які удари, спрямовані на цивільні судна або які наражають їх на ризик пошкодження", пише УНН.

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"Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб привітати народ України зі святкуванням 35-ї річниці Незалежності. Сполучені Штати залишаються відданими майбутньому України як суверенної та процвітаючої держави", - зазначив посол.

"Ми приєднуємося до президента Трампа, продовжуючи закликати до негайного припинення вогню та добросовісних переговорів, щоб припинити війну між росією та Україною та повернути мир і стабільність в обидві країни", - додав він.

Посол США зазначив, що "кількість смертей продовжує зростати, удар за ударом. Ми закликаємо обидві сторони припинити будь-які удари, спрямовані на цивільні судна або які наражають їх на ризик пошкодження".

"Безглуздо продовжувати проливати кров невинних мирних жителів, коли немає військового вирішення цієї війни. росія та Україна повинні повернутися за стіл переговорів", - вказав Негреа.

Сполучені Штати відіграватимуть будь-яку конструктивну роль, яку вони можуть, щоб сприяти переговорам між москвою та Києвом для досягнення цього результату - наголосив заступник постпреда США при ООН.

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