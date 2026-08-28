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Буданов очікує найближчим часом технічних переговорів щодо війни рф проти України

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Кирило Буданов прогнозує найближчі технічні контакти України та росії. Він вважає завершення бойових дій до зими нереалістичним.

Буданов очікує найближчим часом технічних переговорів щодо війни рф проти України

Найближчим часом можуть відбутися переговори щодо війни росії проти України, однак на першому етапі вони, ймовірно, матимуть переважно технічний і підготовчий характер. Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов в інтерв’ю, повідомляє УНН

За словами Буданова, він очікує відновлення переговорного процесу найближчим часом, однак не розраховує на швидке досягнення домовленості щодо завершення війни.

Деталі

Він пояснив, що ймовірні перші контакти стосуватимуться передусім технічних питань і підготовки до можливих ширших переговорів у майбутньому. Наразі одним із основних напрямів контактів між Україною та росією залишається гуманітарний трек, зокрема обміни військовополоненими.

Буданов також заявив, що російська сторона наразі не демонструє готовності припинити війну по нинішній лінії бойового зіткнення. За його оцінкою, завершення бойових дій до початку зими залишається нереалістичним. Водночас він висловив сподівання, що переговорний процес, який зараз фактично перебуває на паузі, вдасться активізувати. 

Зауважимо, що раніше Буданов допускав можливість нової зустрічі української та російської делегацій уже у вересні та наголошував на важливості участі Сполучених Штатів.

Точні дата, місце та склад учасників можливих переговорів наразі офіційно не оголошені.

Позиція росії

У кремлі поки не підтвердили проведення нового раунду переговорів у вересні. Речник президента рф дмитро пєсков заявляв, що конкретних планів та строків наступної зустрічі немає, водночас стверджуючи, що москва нібито залишається готовою до продовження переговорного процесу. Одним із головних каменів спотикання між сторонами залишається територіальне питання. росія вимагає виведення українських військ із частини Донбасу, яку російська армія не контролює. Україна відкидає можливість передачі рф територій, які вона не змогла захопити.

Контекст

Останній раунд тристоронніх переговорів за участі України, США та росії відбувся 17–18 лютого 2026 року в Женеві. Сторони тоді не змогли досягти політичного прориву, зокрема через розбіжності щодо територій, умов припинення вогню та Запорізької АЕС.

Паралельно Київ, Вашингтон та європейські партнери продовжують обговорювати можливі параметри майбутнього врегулювання. Серед них – припинення вогню, гарантії безпеки для України та механізми контролю за виконанням потенційних домовленостей.

Крім того, останніми днями активізувалися контакти між США та росією. Директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неоголошений візит до москви, де провів зустрічі з представниками російських спецслужб.

Президент України Володимир Зеленський 28 серпня повідомив, що американська сторона передала Києву інформацію про низку зустрічей, які відбулися останнім часом у москві.

Нагадаємо

Дещо раніше заступник постпреда США в ООН закликав Київ і москву до переговорів. За його словами, Вашингтон готовий сприяти діалогу та закликав припинити будь-які удари, спрямовані на цивільні судна або які наражають їх на ризик пошкодження.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Джон Реткліфф (політик)
Женева
Організація Об'єднаних Націй
Вашингтон
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна
Київ