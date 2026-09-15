ООН рассматривает возможность перемещения грузов с помощью для Украины в подземные хранилища после ударов по складам

Гуманитарный координатор ООН в Украине заявил во вторник, что его организация рассматривает возможность перемещения запасов гуманитарной помощи в подземные хранилища, чтобы избежать российских ударов. В этом году такие атаки уже поразили 10 складов организации, уничтожив имущество на миллионы долларов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Ранее в этом месяце был нанесен удар по одному из главных складов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где хранились медицинские материалы, а в результате других атак были уничтожены гигиенические наборы и школьные принадлежности для детей, сообщил агентству Reuters в Женеве гуманитарный координатор ООН в Украине Маттиас Шмале.

"Эти целенаправленные атаки на складские помещения (...) являются новой тенденцией последних нескольких месяцев", — отметил он после брифинга для государств о потребностях Украины на пятом году полномасштабного вторжения России.

По его словам, организация рассматривает вариант перемещения запасов в подземные бункеры и откладывает закупку гуманитарной помощи до последнего момента, чтобы минимизировать риск попадания под удары.

"Все больше складывается впечатление, что линия фронта перемещается в воздушное пространство, — сказал он. — Это также означает дополнительные расходы для налогоплательщиков, которые в конечном итоге оплачивают товары, ввозимые ООН и другими гуманитарными организациями". Он добавил, что такие расходы не были предусмотрены в бюджете организации на гуманитарную помощь в размере 2,3 миллиарда долларов на 2026 год.

ООН инвестирует в оборудование для защиты персонала — в частности, закупает больше бронированных автомобилей и систем обнаружения беспилотников, — а также рассматривает запросы украинской стороны относительно установки на улицах мобильных укрытий от дронов (например, возле автобусных остановок) на фоне роста числа жертв среди гражданского населения, сообщил Шмале.

Во время атаки на Киев уничтожен склад Украинского Красного Креста с гуманитарной помощью