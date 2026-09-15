ООН розглядає можливість перемістити вантажі з допомогою для України до підземних сховищ після ударів по складах

Гуманітарний координатор ООН в Україні заявив у вівторок, що його організація розглядає можливість переміщення запасів гуманітарної допомоги в підземні сховища, щоб уникнути російських ударів. Цього року такі атаки вже вразили 10 складів організації, знищивши майно на мільйони доларів, передає УНН із посиланням на Reuters.

Раніше цього місяця було завдано удару по одному з головних складів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), де зберігалися медичні матеріали, а внаслідок інших атак було знищено гігієнічні набори та шкільне приладдя для дітей, повідомив агентству Reuters у Женеві гуманітарний координатор ООН в Україні Маттіас Шмале.

"Ці цілеспрямовані атаки на складські приміщення (...) є новою тенденцією останніх кількох місяців", — зазначив він після брифінгу для держав щодо потреб України на п’ятому році повномасштабного вторгнення росії.

За його словами, організація розглядає варіант переміщення запасів у підземні бункери та відкладає закупівлю гуманітарної допомоги до останнього моменту, щоб мінімізувати ризик потрапляння під удари.

"Дедалі більше складається враження, що лінія фронту переміщується в повітряний простір, — сказав він. — Це також означає додаткові витрати для платників податків, які зрештою оплачують товари, що їх завозять ООН та інші гуманітарні організації". Він додав, що такі витрати не були передбачені в бюджеті організації на гуманітарну допомогу обсягом 2,3 мільярда доларів на 2026 рік.

ООН інвестує в обладнання для захисту персоналу — зокрема, закуповує більше броньованих автомобілів і систем виявлення безпілотників, — а також розглядає запити української сторони щодо встановлення на вулицях мобільних укриттів від дронів (наприклад, поблизу автобусних зупинок) на тлі зростання кількості жертв серед цивільного населення, повідомив Шмале.

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