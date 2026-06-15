Задержания и водометы: полиция Женевы жестко отреагировала на нарушения во время протестов против G7
Киев • УНН
Полиция Женевы проверила 550 человек и задержала трех активистов во время акций против G7. Силовики применили слезоточивый газ и водометы против толпы.
Женевская полиция доставила в полицейские участки более двух десятков человек и арестовала троих в связи с насилием, сопровождавшим протесты против "G7" в городе в воскресенье, передает УНН.
Детали
Моника Бонфанти, начальница полиции Женевы, заявила в понедельник, что сотрудники полиции проверили личности почти 550 человек в рамках полицейских операций, которые включали применение слезоточивого газа и водометов против молодых людей, бросавших камни во время марша "Нет G7".
Двое демонстрантов, использовавших пиротехнические устройства, и еще один, повредивший полицейский автомобиль, были арестованы, а затем отпущены, сказала она.
Бонфанти заявила, что тактика действий так называемых боевиков "черного блока" осложнила проверку личности. Она сказала, что некоторые из них смешались с мирными протестующими и переоделись во время демонстрации.
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