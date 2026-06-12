Сделка между США и Ираном "никогда не была так близка" — Арагчи

Соединенные Штаты и Иран приблизились к заключению соглашения по прекращению конфликта на Ближнем Востоке и возобновлению переговоров вокруг иранской ядерной программы. Подписание меморандума может состояться уже в ближайшие дни в Швейцарии, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что соглашение между Тегераном и Вашингтоном "никогда не было так близко". По данным источников телеканала, стороны уже согласовали текст меморандума о взаимопонимании, однако документ еще должен получить окончательное одобрение.

По информации дипломатического источника, договоренности предусматривают продление режима прекращения огня, восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив и создание условий для новых переговоров по ядерной программе Ирана.

В то же время американская сторона описывает будущее соглашение иначе. Высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил, что документ содержит положения о сворачивании иранской ядерной программы и прекращении поддержки Тегераном вооруженных группировок в регионе.

"Детали будущего соглашения пока остаются предметом споров, поскольку официальные лица США и иранские медиа по-разному трактуют его ключевые положения", – говорится в сообщении.

По данным CNN, церемония подписания может состояться в Женеве уже в воскресенье. Кроме того, американские представители готовятся к новому раунду мирных переговоров, которые могут пройти в эти выходные.

Axios узнало содержание соглашения с Ираном, которое Трамп готов подписать