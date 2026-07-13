В штаб-квартире ЮНЕСКО открылась особая украинская инсталляция - "Одна парта. Два следа"

Первая леди Елена Зеленская встретилась с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани. Зеленская поблагодарила за последовательную поддержку Украины, а также сообщила, что в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО открылась особая украинская инсталляция: «Одна парта. Два следа». Об этом Зеленская написала в Telegram, передает УНН.

Сегодня рада познакомиться в Париже с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани и поблагодарить его организацию за последовательную поддержку Украины. Еще в 2022 году, когда наша страна столкнулась с полномасштабным вторжением, в Украине открылся офис ЮНЕСКО, что стало важным проявлением солидарности с нами. Россия повредила или разрушила в Украине уже 1949 памятников культурного наследия и 2576 объектов культурной инфраструктуры. ЮНЕСКО документирует эти преступления (один из недавних – разрушение россиянами Успенского собора Киево-Печерской лавры), что дает надежду на восстановление утраченного и на справедливое наказание для виновных

По ее словам, Украина не только имеет поддержку международных партнеров, но и вносит вклад в формирование глобальной политики защиты образования: входит в состав Руководящего комитета высокого уровня по достижению Цели устойчивого развития 4 и в экспертную группу ЮНЕСКО по защите образования от нападений.

Также ценно для меня, что накануне, в присутствии министра образования и науки Украины Оксена Лисового в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО открылась особая украинская инсталляция: «Одна парта. Два следа». Она изображает дуальную парту, часть которой привычная, другая – искалеченная боевыми действиями. Именно так калечат школы и само право детей на образование российские атаки в Украине. Когда мы задумывали этот проект к кампании «Каждое поколение оставляет свой след. Образование формирует его наследие», начатой в рамках 5-го Саммита первых леди и джентльменов, то хотели вместо тысяч слов показать последствия российской войны для образования и школьной жизни. И теперь парта посещает ведущие мировые институции (в частности, выставлялась в ПАСЕ в Страсбурге и Дворце Наций ООН в Женеве), чтобы свидетельствовать о более чем четырех тысячах учебных заведений Украины, поврежденных или разрушенных россией