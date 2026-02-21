Цены на нефть выросли из-за ультиматума Трампа Ирану и истечения сроков на урегулирование конфликта

$43.270.03
50.920.34
ukenru
19:44 • 4986 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 8630 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 11184 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 16953 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 19353 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 19814 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 22543 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 40524 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14744 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20909 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.5м/с
78%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 15313 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 21861 просмотра
Нефть из рф вместо Индии в феврале скупают со скидками нефтепереработчики из Китая - Bloomberg20 февраля, 15:26 • 3522 просмотра
Верховный суд США признал незаконными глобальные пошлины Трампа20 февраля, 15:31 • 9498 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей19:21 • 3906 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 21877 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 31545 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 40523 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 62151 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 98399 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Крис Мартин
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Харьков
Константиновка
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20:02 • 2440 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей19:21 • 3932 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 15327 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 38824 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 41371 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Старлинк
Социальная сеть
Фильм

Цены на нефть выросли из-за ультиматума Трампа Ирану и истечения сроков на урегулирование конфликта

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Мировые цены на нефть выросли после ультиматума Трампа Ирану по ядерной программе. Стоимость Brent превысила 83 доллара за баррель, так как рынок ожидает санкций против Ирана.

Цены на нефть выросли из-за ультиматума Трампа Ирану и истечения сроков на урегулирование конфликта
Фото: Reuters

Мировые цены на нефть продемонстрировали стремительный рост в пятницу, 20 февраля, после того как президент США Дональд Трамп установил жесткий временной лимит для разрешения конфликта вокруг иранской ядерной программы. Рынок отреагировал мгновенным подорожанием фьючерсов на нефть марки Brent. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 83 долларов, поскольку трейдеры начали закладывать в цену возможность введения жестких санкций против иранского экспорта. Ультиматум Вашингтона указывает на готовность к решительным действиям, если Иран не пойдет на значительные уступки в оговоренный срок, что может привести к вымыванию значительных объемов нефти из глобальных цепочек поставок.

Трамп рассматривает "ограниченную военную операцию" против Ирана - WSJ20.02.26, 04:37 • 11245 просмотров

Аналитики отмечают, что подобная риторика Белого дома возвращает волатильность на рынок, который до этого находился в состоянии относительной стабильности.

Последствия для мировой энергетики

Эксперты отрасли предупреждают, что установление временных рамок для Ирана может спровоцировать зеркальные меры со стороны Тегерана, в частности угрозы судоходству в Ормузском проливе. Это заставляет крупных покупателей нефти в Азии и Европе искать альтернативные источники поставок, что еще больше подталкивает цены вверх. Ситуация остается напряженной, поскольку любое дальнейшее обострение между США и Ираном в ближайшие недели способно спровоцировать новое ралли на энергетических биржах.

Трамп поставил Ирану ультиматум о 10-15 днях, это может подготовить почву для атак после заседания МАГАТЭ - Bloomberg20.02.26, 16:24 • 2788 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Энергетика
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Азия
Европа
Соединённые Штаты
Иран