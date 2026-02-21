Цены на нефть выросли из-за ультиматума Трампа Ирану и истечения сроков на урегулирование конфликта

Фото: Reuters

Мировые цены на нефть продемонстрировали стремительный рост в пятницу, 20 февраля, после того как президент США Дональд Трамп установил жесткий временной лимит для разрешения конфликта вокруг иранской ядерной программы. Рынок отреагировал мгновенным подорожанием фьючерсов на нефть марки Brent. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 83 долларов, поскольку трейдеры начали закладывать в цену возможность введения жестких санкций против иранского экспорта. Ультиматум Вашингтона указывает на готовность к решительным действиям, если Иран не пойдет на значительные уступки в оговоренный срок, что может привести к вымыванию значительных объемов нефти из глобальных цепочек поставок.

Трамп рассматривает "ограниченную военную операцию" против Ирана - WSJ

Аналитики отмечают, что подобная риторика Белого дома возвращает волатильность на рынок, который до этого находился в состоянии относительной стабильности.

Последствия для мировой энергетики

Эксперты отрасли предупреждают, что установление временных рамок для Ирана может спровоцировать зеркальные меры со стороны Тегерана, в частности угрозы судоходству в Ормузском проливе. Это заставляет крупных покупателей нефти в Азии и Европе искать альтернативные источники поставок, что еще больше подталкивает цены вверх. Ситуация остается напряженной, поскольку любое дальнейшее обострение между США и Ираном в ближайшие недели способно спровоцировать новое ралли на энергетических биржах.

