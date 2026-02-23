Мировые цены на нефть снижаются из-за глобальных пошлин Трампа

Фото: Reuters

Стоимость нефти на международных биржах продемонстрировала падение после объявления американской администрации о повышении тарифов на импорт до 15%. Такие протекционистские меры усилили беспокойство инвесторов относительно замедления темпов роста глобальной экономики и соответствующего сокращения потребления топлива в мире. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Решение по тарифам компенсировало растущий риск военного конфликта между США и Ираном, который на прошлой неделе привел к росту цен на нефть Brent и West Texas Intermediate более чем на 5% – отмечают аналитики рынка энергоносителей.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 45 центов, зафиксировав отметку 71,31 доллара за баррель, тогда как американская нефть снизилась в цене на 50 центов до уровня 65,98 доллара.

Рынки отреагировали на субботнее заявление президента США о поднятии временного тарифа с 10% до максимально разрешенных законом 15%. Этот шаг стал ответом Белого дома на решение Верховного суда США, который ранее отменил предыдущую тарифную программу, вынудив администрацию искать новые пути ограничения импорта.

Новая тарифная политика США стала более весомым фактором для ценообразования, чем геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Несмотря на угрозу масштабного конфликта с Ираном, которая традиционно стимулирует подорожание сырья, инвесторы сейчас больше сосредоточены на рисках глобальной рецессии.

Экономисты прогнозируют, что повышение пошлин может привести к снижению объемов международной торговли, что неизбежно ударит по спросу на нефть со стороны крупных промышленных центров и транспортных компаний.

