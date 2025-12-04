$42.200.13
20:25 • 116 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
19:56 • 1058 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
16:56 • 9478 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 19938 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 19833 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 33584 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 20100 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 20531 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 20724 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 29022 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
публикации
Эксклюзивы
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 10458 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 25009 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 26634 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 71468 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 74258 просмотра
Кадровые изменения в Versace: Креативный директор Витале увольняется после поглощения бренда Prada

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Креативный директор Versace Дарио Витале увольняется через восемь месяцев после назначения. Это произошло через два дня после того, как Prada Group завершила приобретение Versace за 1,375 миллиарда евро наличными.

Кадровые изменения в Versace: Креативный директор Витале увольняется после поглощения бренда Prada
Фото: AP

Итальянский модный бренд Versace объявил об увольнении креативного директора Дарио Витале всего через восемь месяцев после его назначения. Увольнение произошло в четверг, всего через два дня после того, как Prada Group завершила приобретение Versace за 1,375 миллиарда евро наличными, что ознаменовало новую эру для модного дома. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности 

Мы хотели бы искренне поблагодарить Дарио за его выдающийся вклад в развитие креативной стратегии бренда в течение этого переходного периода и желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях 

– говорится в заявлении Versace.

ЕС разрешил Prada приобрести Versace за $1,375 млрд30.09.25, 18:11 • 3887 просмотров

Дарио Витале, который стал лишь третьим креативным директором Versace после Джанни и Донателлы Версаче, покинет бренд 12 декабря. Его преемник будет объявлен позже, а тем временем творческой командой будет руководить генеральный директор Эммануэль Гинцбургер.

Назначение Витале в апреле стало значительным событием для модного дома, а его первая коллекция дебютировала в сентябре.

Prada поглотила Versace после долгих лет переговоров03.12.25, 17:20 • 3038 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Бренд
Ассошиэйтед Пресс