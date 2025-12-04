Кадровые изменения в Versace: Креативный директор Витале увольняется после поглощения бренда Prada

Фото: AP

Итальянский модный бренд Versace объявил об увольнении креативного директора Дарио Витале всего через восемь месяцев после его назначения. Увольнение произошло в четверг, всего через два дня после того, как Prada Group завершила приобретение Versace за 1,375 миллиарда евро наличными, что ознаменовало новую эру для модного дома. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Мы хотели бы искренне поблагодарить Дарио за его выдающийся вклад в развитие креативной стратегии бренда в течение этого переходного периода и желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях – говорится в заявлении Versace.

Дарио Витале, который стал лишь третьим креативным директором Versace после Джанни и Донателлы Версаче, покинет бренд 12 декабря. Его преемник будет объявлен позже, а тем временем творческой командой будет руководить генеральный директор Эммануэль Гинцбургер.

Назначение Витале в апреле стало значительным событием для модного дома, а его первая коллекция дебютировала в сентябре.

