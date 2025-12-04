Кадрові зміни у Versace: Креативний директор Вітале звільняється після поглинання бренду Prada

$42.200.13
49.230.04
ukenru
19:56 • 594 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
16:56 • 8948 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 19608 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 19632 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 33366 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 20020 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 20448 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 20638 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 28917 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 47722 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.3м/с
92%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман4 грудня, 11:36 • 15901 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 24734 перегляди
Макрон попередив, що США можуть "зрадити" Україну - ЗМІ оприлюднили злив розмови лідерів ЄС4 грудня, 12:47 • 12987 перегляди
"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень4 грудня, 13:45 • 10806 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 10283 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 19609 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 24745 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 33367 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 41277 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 67639 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Чернігів
Індія
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 10290 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 24918 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 26577 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 71408 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 74203 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
The New York Times

Кадрові зміни у Versace: Креативний директор Вітале звільняється після поглинання бренду Prada

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Креативний директор Versace Даріо Вітале звільняється через вісім місяців після призначення. Це сталося через два дні після того, як Prada Group завершила придбання Versace за 1,375 мільярда євро готівкою.

Кадрові зміни у Versace: Креативний директор Вітале звільняється після поглинання бренду Prada
Фото: AP

Італійський модний бренд Versace оголосив про звільнення креативного директора Даріо Вітале лише через вісім місяців після його призначення. Звільнення відбулося у четвер, лише через два дні після того, як Prada Group завершила придбання Versace за 1,375 мільярда євро готівкою, що ознаменувало нову еру для модного дому. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі 

Ми хотіли б щиро подякувати Даріо за його видатний внесок у розвиток креативної стратегії бренду протягом цього перехідного періоду та бажаємо йому всього найкращого в його майбутніх починаннях 

– йдеться у заяві Versace.

ЄС дозволив Prada придбати Versace за $1,375 млрд30.09.25, 18:11 • 3887 переглядiв

Даріо Вітале, який став лише третім креативним директором Versace після Джанні та Донателли Версаче, залишить бренд 12 грудня. Його наступника буде оголошено згодом, а тим часом творчою командою керуватиме генеральний директор Еммануель Гінцбургер.

Призначення Вітале у квітні стало значною подією для модного дому, а його перша колекція дебютувала у вересні.

Prada поглинула Versace після тривалих років перемовин03.12.25, 17:20 • 3036 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Бренд
Ассошіейтед Прес