Кадрові зміни у Versace: Креативний директор Вітале звільняється після поглинання бренду Prada

Італійський модний бренд Versace оголосив про звільнення креативного директора Даріо Вітале лише через вісім місяців після його призначення. Звільнення відбулося у четвер, лише через два дні після того, як Prada Group завершила придбання Versace за 1,375 мільярда євро готівкою, що ознаменувало нову еру для модного дому. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Ми хотіли б щиро подякувати Даріо за його видатний внесок у розвиток креативної стратегії бренду протягом цього перехідного періоду та бажаємо йому всього найкращого в його майбутніх починаннях – йдеться у заяві Versace.

Даріо Вітале, який став лише третім креативним директором Versace після Джанні та Донателли Версаче, залишить бренд 12 грудня. Його наступника буде оголошено згодом, а тим часом творчою командою керуватиме генеральний директор Еммануель Гінцбургер.

Призначення Вітале у квітні стало значною подією для модного дому, а його перша колекція дебютувала у вересні.

