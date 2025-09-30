ЄС дозволив Prada придбати Versace за $1,375 млрд

Головний антимонопольний орган ЄС, Європейська комісія, 30 вересня заявила, що дала зелене світло на придбання модного бренду Versace італійською Prada Group. Вартість угоди з купівлі Versace складає у $1,375 млрд. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресреліз ЄК.

У повідомленні підкреслюється, що Європейська комісія провела перевірку за спрощеною процедурою. На думку єврокомісарів, угода не становить загрози для конкуренції, оскільки після злиття компанії матимуть обмежений вплив на ринку. Про угоду оголосили ще у квітні, але закриють її восени 2025 року. Таким чином, модний дім Versace знову стане частиною італійської модної індустрії.

Нагадаємо

Versace переходить до складу Prada з новим креативним директором – Даріо Вітале.

У березні 2025 року бренд повідомив, що Донателла Версаче залишає посаду креативної директорки, яку вона обіймала із 1997 року після трагічної смерті свого брата Джанні Версаче. Тепер вона буде головною амбасадоркою модного дому та зосередиться на репутації Versace у світі моди.

У квітні поточного року Prada уклала угоду на 1,38 мільярда доларів про купівлю меншого конкурента Versace у Capri Holdings. Після сьогоднішнього повідомлення акції Capri додали у ціні 0,4% під час торгів.

У 2018 році Versace придбала американська компанія Michael Kors (нині Capri Holdings) за €1,8 млрд. Тоді сім’я Версаче отримала €150 млн у вигляді акцій Capri.