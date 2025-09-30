ЕС разрешил Prada приобрести Versace за $1,375 млрд
Киев • УНН
Европейская комиссия 30 сентября одобрила приобретение модного бренда Versace итальянской Prada Group за $1,375 млрд. Сделка не представляет угрозы для конкуренции и будет закрыта осенью 2025 года.
Главный антимонопольный орган ЕС, Европейская комиссия, 30 сентября заявила, что дала зеленый свет на приобретение модного бренда Versace итальянской Prada Group. Стоимость сделки по покупке Versace составляет $1,375 млрд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз ЕК.
В сообщении подчеркивается, что Европейская комиссия провела проверку по упрощенной процедуре. По мнению еврокомиссаров, сделка не представляет угрозы для конкуренции, поскольку после слияния компании будут иметь ограниченное влияние на рынке. О сделке объявили еще в апреле, но закроют ее осенью 2025 года. Таким образом, модный дом Versace снова станет частью итальянской модной индустрии.
Напомним
Versace переходит в состав Prada с новым креативным директором – Дарио Витале.
В марте 2025 года бренд сообщил, что Донателла Версаче покидает пост креативного директора, который она занимала с 1997 года после трагической смерти своего брата Джанни Версаче. Теперь она будет главным амбассадором модного дома и сосредоточится на репутации Versace в мире моды.
В апреле текущего года Prada заключила соглашение на 1,38 миллиарда долларов о покупке меньшего конкурента Versace у Capri Holdings. После сегодняшнего сообщения акции Capri прибавили в цене 0,4% во время торгов.
В 2018 году Versace приобрела американская компания Michael Kors (ныне Capri Holdings) за €1,8 млрд. Тогда семья Версаче получила €150 млн в виде акций Capri.