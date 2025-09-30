ЕС разрешил Prada приобрести Versace за $1,375 млрд

Главный антимонопольный орган ЕС, Европейская комиссия, 30 сентября заявила, что дала зеленый свет на приобретение модного бренда Versace итальянской Prada Group. Стоимость сделки по покупке Versace составляет $1,375 млрд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз ЕК.

В сообщении подчеркивается, что Европейская комиссия провела проверку по упрощенной процедуре. По мнению еврокомиссаров, сделка не представляет угрозы для конкуренции, поскольку после слияния компании будут иметь ограниченное влияние на рынке. О сделке объявили еще в апреле, но закроют ее осенью 2025 года. Таким образом, модный дом Versace снова станет частью итальянской модной индустрии.

Напомним

Versace переходит в состав Prada с новым креативным директором – Дарио Витале.

В марте 2025 года бренд сообщил, что Донателла Версаче покидает пост креативного директора, который она занимала с 1997 года после трагической смерти своего брата Джанни Версаче. Теперь она будет главным амбассадором модного дома и сосредоточится на репутации Versace в мире моды.

В апреле текущего года Prada заключила соглашение на 1,38 миллиарда долларов о покупке меньшего конкурента Versace у Capri Holdings. После сегодняшнего сообщения акции Capri прибавили в цене 0,4% во время торгов.

В 2018 году Versace приобрела американская компания Michael Kors (ныне Capri Holdings) за €1,8 млрд. Тогда семья Версаче получила €150 млн в виде акций Capri.