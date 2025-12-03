$42.330.01
Prada поглинула Versace після тривалих років перемовин

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Італійська компанія Prada успішно завершила придбання модного дому Versace у американської Capri Holdings за 1,3 млрд євро. Versace, заснований у 1978 році Джанні Версаче, тепер приєднається до Prada.

Prada поглинула Versace після тривалих років перемовин

Італійська компанія Prada оголосила про завершення купівлі модного дому Versace за 1,3 млрд євро, закріпивши один із найбільших злиттів у сфері розкоші останніх років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Prada повідомила, що завершила придбання італійського бренду Versace у американської Capri Holdings приблизно за 1,3 млрд євро. Тепер, Versace, заснований у 1978 році Джанні Версаче в Мілані та відомий сміливою гламурною естетикою, приєднається до Prada.

Донателла Версаче, яка пішла з посади креативного директора Версаче у березні, відзначила символічний збіг завершення угоди з днем народження її покійного брата Джанні Версаче, який був убитий у Маямі в 1997 році.

Сьогодні твій день і день, коли Versace приєднується до родини Prada. Я думаю про твою посмішку на обличчі. Я завжди сумую за тобою – написала вона в Instagram.

Лоренцо Бертеллі, син Міуччі Пради та Патріціо Бертеллі, стане виконавчим головою Versace після завершення процесу інтеграції. Він розповів, що Prada прагнула цієї угоди ще до пандемії COVID-19.

Контакти вже були під час пандемії COVID, переговори велися ще до продажу Capri компанії Tapestry. Коли ця угода зірвалася через антимонопольні проблеми, ми повернулися та спробували пришвидшити процес

- сказав Лоренцо Бертеллі.

А також, додав: "Це те, над чим працювали вже давно".

Бертеллі, який рішуче наполягав на придбанні, заявив, що Versace відповідає двом ключовим умовам: це не надто ризиковано з фінансової точки зору та це того варте, враховуючи, що бренд входить до числа світових лідерів за рівнем впізнаваності.

Нагадаємо

Європейська комісія 30 вересня схвалила придбання модного бренду Versace італійською Prada Group за $1,375 млрд. Угода не становить загрози для конкуренції та буде закрита восени 2025 року.

Алла Кіосак

Новини Світу
Бренд
Соціальна мережа
Європейська комісія