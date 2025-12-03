$42.330.01
Prada поглотила Versace после долгих лет переговоров

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Итальянская компания Prada успешно завершила приобретение модного дома Versace у американской Capri Holdings за 1,3 млрд евро. Versace, основанный в 1978 году Джанни Версаче, теперь присоединится к Prada.

Prada поглотила Versace после долгих лет переговоров

Итальянская компания Prada объявила о завершении покупки модного дома Versace за 1,3 млрд евро, закрепив одно из крупнейших слияний в сфере роскоши последних лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Prada сообщила, что завершила приобретение итальянского бренда Versace у американской Capri Holdings примерно за 1,3 млрд евро. Теперь Versace, основанный в 1978 году Джанни Версаче в Милане и известный смелой гламурной эстетикой, присоединится к Prada.

Донателла Версаче, которая ушла с поста креативного директора Versace в марте, отметила символическое совпадение завершения сделки с днем рождения ее покойного брата Джанни Версаче, который был убит в Майами в 1997 году.

Сегодня твой день и день, когда Versace присоединяется к семье Prada. Я думаю о твоей улыбке на лице. Я всегда скучаю по тебе – написала она в Instagram.

Лоренцо Бертелли, сын Миуччи Прады и Патрицио Бертелли, станет исполнительным председателем Versace после завершения процесса интеграции. Он рассказал, что Prada стремилась к этой сделке еще до пандемии COVID-19.

Контакты уже были во время пандемии COVID, переговоры велись еще до продажи Capri компании Tapestry. Когда эта сделка сорвалась из-за антимонопольных проблем, мы вернулись и попытались ускорить процесс

- сказал Лоренцо Бертелли.

А также, добавил: "Это то, над чем работали уже давно".

Бертелли, который решительно настаивал на приобретении, заявил, что Versace соответствует двум ключевым условиям: это не слишком рискованно с финансовой точки зрения и это того стоит, учитывая, что бренд входит в число мировых лидеров по уровню узнаваемости.

Напомним

Европейская комиссия 30 сентября одобрила приобретение модного бренда Versace итальянской Prada Group за $1,375 млрд. Сделка не представляет угрозы для конкуренции и будет закрыта осенью 2025 года.

Алла Киосак

Новости Мира
Бренд
Социальная сеть
Европейская комиссия