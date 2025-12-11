$42.280.10
Ексклюзив
08:43 • 10383 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 11459 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 13376 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 23026 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 37916 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 34929 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 35773 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 30490 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 28500 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 35944 перегляди
"Справа Odrex" на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Prada випустить сандалії "Зроблено в Індії" за ціною 930 доларів після хвилі критики

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Італійський бренд Prada створить 2000 пар сандалій в Індії, натхненних традиційним взуттям, після критики. Кожна пара продаватиметься приблизно за 930 доларів, поєднуючи індійське ремесло та італійські технології.

Prada випустить сандалії "Зроблено в Індії" за ціною 930 доларів після хвилі критики

Італійський бренд люксового одягу Prada створить обмежену серію сандалій в Індії, натхненну традиційним індійським взуттям, і продаватиме кожну пару приблизно за 800 євро (930 доларів), повідомив старший керівник компанії Лоренцо Бертеллі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Бренд планує зробити 2000 пар сандалій у двох індійських регіонах — Махараштра та Карнатака — у співпраці з державними організаціями. Це дозволить поєднати індійське ремесло та італійські технології виробництва.

Ми об’єднаємо традиційні навички місцевих майстрів із нашими технологіями

- пояснив Бертеллі.

Колекція надійде у продаж у лютому 2026 року в 40 магазинах Prada по всьому світу та онлайн.

Шість місяців тому Prada зіткнулася з критикою через те, що на показі у Мілані представила сандалі, схожі на старовинні індійські чапали. Фотографії швидко розійшлися в інтернеті, викликавши обурення серед індійських майстрів і політиків. Пізніше компанія визнала, що дизайн натхненний давніми індійськими стилями, і почала переговори з майстрами для спільної роботи.

Зараз Prada підписала угоду з Sant Rohidas Leather Industries, Charmakar Development Corporation (LIDCOM) та Dr Babu Jagjivan Ram Leather Industries Development Corporation (LIDKAR) — організаціями, які підтримують шкіряні традиції Індії.

Ми хочемо популяризувати це традиційне індійське взуття - чапали

- сказав Бертеллі.

У рамках трирічного партнерства місцевих майстрів навчатимуть сучасним технікам та даватимуть можливість короткочасно працювати в Академії Prada в Італії. Чапали виготовляють вручну люди з маргіналізованих громад, і співпраця з Prada допоможе підвищити їхні доходи, залучити молодь до ремесла та зберегти традиції, які опинилися під загрозою через дешеві копії.

Бертеллі також зазначив, що проект і навчальні програми коштуватимуть кілька мільйонів євро, а майстри отримуватимуть справедливу оплату.

Доповнення

Щодо розширення Prada в Індії, то компанія не планує нові магазини одягу або фабрики найближчого року. "Ми поки не відкриватимемо нові магазини в Індії, але серйозно розглядаємо таку можливість у найближчі три-п’ять років", — сказав Бертеллі.

Ринок люксових товарів в Індії оцінюється приблизно у 7 млрд доларів у 2024 році і, як очікується, досягне близько 30 млрд доларів до 2030 року. Але він значно менший за китайський ринок. Більшість міжнародних брендів виходять на індійський ринок через партнерства з великими конгломератами, а Prada хоче робити це самостійно, навіть якщо це займе більше часу, вважаючи Індію "справжнім потенційним ринком".

Ольга Розгон

Новини Світу
Бренд
Reuters
Індія
Мілан
Китай