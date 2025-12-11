Prada випустить сандалії "Зроблено в Індії" за ціною 930 доларів після хвилі критики
Київ • УНН
Італійський бренд Prada створить 2000 пар сандалій в Індії, натхненних традиційним взуттям, після критики. Кожна пара продаватиметься приблизно за 930 доларів, поєднуючи індійське ремесло та італійські технології.
Італійський бренд люксового одягу Prada створить обмежену серію сандалій в Індії, натхненну традиційним індійським взуттям, і продаватиме кожну пару приблизно за 800 євро (930 доларів), повідомив старший керівник компанії Лоренцо Бертеллі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Бренд планує зробити 2000 пар сандалій у двох індійських регіонах — Махараштра та Карнатака — у співпраці з державними організаціями. Це дозволить поєднати індійське ремесло та італійські технології виробництва.
Ми об’єднаємо традиційні навички місцевих майстрів із нашими технологіями
Колекція надійде у продаж у лютому 2026 року в 40 магазинах Prada по всьому світу та онлайн.
Шість місяців тому Prada зіткнулася з критикою через те, що на показі у Мілані представила сандалі, схожі на старовинні індійські чапали. Фотографії швидко розійшлися в інтернеті, викликавши обурення серед індійських майстрів і політиків. Пізніше компанія визнала, що дизайн натхненний давніми індійськими стилями, і почала переговори з майстрами для спільної роботи.
Кадрові зміни у Versace: Креативний директор Вітале звільняється після поглинання бренду Prada04.12.25, 21:51 • 4309 переглядiв
Зараз Prada підписала угоду з Sant Rohidas Leather Industries, Charmakar Development Corporation (LIDCOM) та Dr Babu Jagjivan Ram Leather Industries Development Corporation (LIDKAR) — організаціями, які підтримують шкіряні традиції Індії.
Ми хочемо популяризувати це традиційне індійське взуття - чапали
У рамках трирічного партнерства місцевих майстрів навчатимуть сучасним технікам та даватимуть можливість короткочасно працювати в Академії Prada в Італії. Чапали виготовляють вручну люди з маргіналізованих громад, і співпраця з Prada допоможе підвищити їхні доходи, залучити молодь до ремесла та зберегти традиції, які опинилися під загрозою через дешеві копії.
Бертеллі також зазначив, що проект і навчальні програми коштуватимуть кілька мільйонів євро, а майстри отримуватимуть справедливу оплату.
Доповнення
Щодо розширення Prada в Індії, то компанія не планує нові магазини одягу або фабрики найближчого року. "Ми поки не відкриватимемо нові магазини в Індії, але серйозно розглядаємо таку можливість у найближчі три-п’ять років", — сказав Бертеллі.
Ринок люксових товарів в Індії оцінюється приблизно у 7 млрд доларів у 2024 році і, як очікується, досягне близько 30 млрд доларів до 2030 року. Але він значно менший за китайський ринок. Більшість міжнародних брендів виходять на індійський ринок через партнерства з великими конгломератами, а Prada хоче робити це самостійно, навіть якщо це займе більше часу, вважаючи Індію "справжнім потенційним ринком".
Prada поглинула Versace після тривалих років перемовин03.12.25, 17:20 • 3170 переглядiв