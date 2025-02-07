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На администрацию Трампа подали в суд из-за "незаконного" шага по роспуску USAID

На администрацию Трампа подали в суд из-за "незаконного" шага по роспуску USAID

Киев  •  УНН

 • 5556 просмотра

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Профсоюзы подали иск против администрации Трампа из-за попытки распустить USAID и отправить 10 000 сотрудников в отпуск. Истцы утверждают, что действия президента неконституционны и приведут к гуманитарной катастрофе.

На администрацию Трампа подали в суд из-за ее шага по роспуску Агентства США по международному развитию (USAID), а профсоюзы, представляющие интересы сотрудников в иске, назвали это действие "неконституционным и незаконным", пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Иск, поданный в федеральный суд в четверг, имеет целью заблокировать попытки отправить большинство из 10 000 сотрудников USAID во всем мире в административный отпуск до вечера пятницы и восстановить пока замороженное финансирование и операции.

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Иск, поданный в округе Колумбия, называет в качестве ответчиков президента Трампа, министра финансов Скотта Бессента и госсекретаря Марко Рубио, который недавно был назначен исполняющим обязанности администратора USAID, утверждая, что их действия привели к гуманитарной катастрофе.

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"Ни одно из действий ответчиков по роспуску USAID" не получило одобрения Конгресса, отмечается в иске, поданном от имени Американской ассоциации дипломатической службы (AFSA) и Американской федерации государственных служащих (AFGE).

Илон Маск, возглавляющий команду DOGE администрации Трампа, которая занимается сокращением отходов и экономией денег, обвинил USAID в коррупции, расточительстве и заявил, что им пришлось "избавиться от всего этого", поскольку оно "не подлежит восстановлению".

Однако в иске говорится, что "действия Трампа по роспуску USAID превышают президентские полномочия" и "только Конгресс может принять решение о роспуске или слиянии с Государственным департаментом".

В иске утверждается, что гуманитарные последствия действий администрации "уже стали катастрофическими", что привело к "глобальному гуманитарному кризису из-за внезапной остановки важной работы сотрудников, получателей грантов и подрядчиков USAID".

В иске говорится, что это стоит "тысяч американских рабочих мест" и "ставит под угрозу интересы национальной безопасности США".

В иске также говорится: "USAid предоставляет жизненно необходимую еду, лекарства и поддержку сотням тысяч людей по всему миру. Без агентства-партнера для выполнения этой миссии медицинские клиники под руководством США, столовые, программы помощи беженцам и бесчисленное количество других программ немедленно прекратились".

"Атака администрации Трампа на USAID является частью скоординированной кампании по подрыву воли Конгресса и изоляции Америки в мире", - заявила Скай Перриман, президент и генеральный директор Democracy Forward, которая подала иск к Public Citizen Litigation Group.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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