USAID звільняє 2 тисячі працівників та відправляє решту у примусову відпустку - CNN

Приблизно 2000 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з наступного тижня будуть звільнені, а більшість співробітників, що залишилися працювати, будуть відправлені в адміністративну відпустку. Про це повідомляє CNN із посиланням на лист, надісланий співробітникам агентства, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що весь персонал USAID за винятком співробітників, відповідальних за критично важливі функції, та топ-керівництва буде "відправлено в адміністративну відпустку в усьому світі".

Водночас USAID починає впроваджувати скорочення, яке торкнеться приблизно 2000 співробітників USAID із місцями служби в Сполучених Штатах - йдеться у листі.

Видання вказує, що цей крок є останнім "у тому, що було приголомшливим знищенням федерального агентства, яке надає гуманітарну допомогу по всьому світу".

"Серед тих, хто став мішенню раніше у вихідні, були співробітники Бюро гуманітарної допомоги USAID, деяким із яких доручено швидко реагувати на стихійні лиха по всьому світу", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Днями у США федеральний суддя заявив, що адміністрація Трампа продовжує затримувати іноземну допомогу всупереч судовому рішенню. USAID та Держдепартамент не відновлюють виплати за програмами на 60 млрд доларів.

50 країн постраждали від призупинення фінансування USAID - ВООЗ