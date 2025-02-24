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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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USAID увольняет 2 тысячи работников и отправляет остальных в принудительный отпуск - CNN

USAID увольняет 2 тысячи работников и отправляет остальных в принудительный отпуск - CNN

Киев  •  УНН

 • 4929 просмотра

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Агентство США по международному развитию (USAID) увольняет около 2000 сотрудников в США со следующей недели. Большинство других работников отправят в административный отпуск, кроме критически важного персонала.

Примерно 2000 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) со следующей недели будут уволены, а большинство оставшихся сотрудников будут отправлены в административный отпуск. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо, направленное сотрудникам агентства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что весь персонал USAID за исключением сотрудников, ответственных за критически важные функции, и топ-руководства будет "отправлен в административный отпуск во всем мире".

В то же время USAID начинает внедрять сокращение, которое коснется примерно 2000 сотрудников USAID с местами службы в Соединенных Штатах

- говорится в письме.

Издание указывает, что этот шаг является последним "в том, что было потрясающим уничтожением федерального агентства, которое оказывает гуманитарную помощь по всему миру".

"Среди тех, кто стал мишенью ранее в выходные, были сотрудники Бюро гуманитарной помощи USAID, некоторым из которых поручено быстро реагировать на стихийные бедствия по всему миру", - говорится в статье.

Напомним

На днях в США федеральный судья заявил, что администрация Трампа продолжает задерживать иностранную помощь вопреки судебному решению. USAID и Госдепартамент не возобновляют выплаты по программам на 60 млрд долларов.

50 стран пострадали от приостановки финансирования USAID - ВОЗ13.02.25, 10:42 • 109872 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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