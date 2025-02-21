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Справа USAID: суд заявив, що адміністрація Трампа ігнорує рішення про призупинку заморозки іноземної допомоги

Справа USAID: суд заявив, що адміністрація Трампа ігнорує рішення про призупинку заморозки іноземної допомоги

Київ • УНН

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Федеральний суддя заявив, що адміністрація Трампа продовжує затримувати іноземну допомогу всупереч судовому рішенню. USAID та Держдепартамент не відновлюють виплати за програмами на 60 млрд доларів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує затримувати іноземну допомогу, попри ухвалу суду, і має хоча б тимчасово відновити фінансування програм по всьому світу, заявив у четвер федеральний суддя, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Однак суддя Амір Х. Алі відхилив запит некомерційних організацій, які ведуть бізнес з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), про визнання посадових осіб адміністрації Трампа винними у неповазі до його розпорядження.

Окружний суддя Вашингтона заявив, що посадові особи адміністрації використали його розпорядження від 13 лютого про тимчасове зняття заморозки іноземної допомоги, щоб натомість "вигадати нове, постфактум обґрунтування для масового призупинення" фінансування.

Попри розпорядження судді про протилежне, заступник секретаря USAID Піт Марокко, призначений Трампа, та інші високопосадовці "продовжили своє повне призупинення фінансування", сказав Алі.

Ставлення українців до призупинення фінансування проєктів USAID - опитування 12.02.25, 13:38 • 101347 переглядiв

Доповнення

Рішення було подано в межах судового позову некомерційних організацій, які проти припинення адміністрацією Трампа іноземної допомоги через USAID та Державний департамент, які практично за одну ніч закрили програми допомоги та розвитку за кордоном на 60 мільярдів доларів щорічно.

Підрядники USAID вимагають визнати адміністрацію Трампа винною у неповазі до суду за заморожування фінансування20.02.25, 04:13 • 33001 перегляд

Навіть після розпорядження Алі співробітники та підрядники USAID кажуть, що Державний департамент та USAID досі не відновили виплати навіть за сотні мільйонів доларів, які вже заборгував уряд.

Марокко та інші посадові особи адміністрації захищали невиплати у письмових аргументах судді цього тижня. Вони стверджували, що могли законно зупинити чи припинити виплати за тисячами контрактів, не порушуючи розпорядження судді.

Адміністрація Трампа заявляє, що зараз проводить попрограмний огляд усіх програм Держдепартаменту та USAID щодо надання іноземної допомоги, щоб визначити, які з них відповідають порядку денному адміністрації Трампа.

Організації з надання допомоги, а також нинішні та колишні співробітники USAID в інтерв'ю та судових показаннях стверджують, що заморожування фінансування та масштабні чистки співробітників USAID адміністрацією Трампа призвели до зупинення іноземної допомоги США по всьому світу, призвели до тисяч звільнень та довели партнерів уряду до фінансового краху.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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