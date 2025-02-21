Дело USAID: суд заявил, что администрация Трампа игнорирует решение о приостановке заморозки иностранной помощи

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает задерживать иностранную помощь, несмотря на решение суда, и должна хотя бы временно возобновить финансирование программ по всему миру, заявил в четверг федеральный судья, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Однако судья Амир Х. Али отклонил запрос некоммерческих организаций, которые ведут бизнес с Агентством США по международному развитию (USAID), о признании должностных лиц администрации Трампа виновными в неуважении к его распоряжению.

Окружной судья Вашингтона заявил, что должностные лица администрации использовали его распоряжение от 13 февраля о временном снятии заморозки иностранной помощи, чтобы взамен «придумать новое, постфактум обоснование для массового приостановления» финансирования.

Несмотря на распоряжение судьи об обратном, заместитель секретаря USAID Пит Марокко, назначенный Трампа, и другие высокопоставленные чиновники «продолжили свое полное приостановление финансирования», сказал Али.

Дополнение

Решение было подано в рамках судебного иска некоммерческих организаций, которые против прекращения администрацией Трампа иностранной помощи через USAID и Государственный департамент, которые практически за одну ночь закрыли программы помощи и развития за рубежом на 60 миллиардов долларов ежегодно.

Даже после распоряжения Али сотрудники и подрядчики USAID говорят, что Государственный департамент и USAID до сих пор не возобновили выплаты даже за сотни миллионов долларов, которые уже задолжало правительство.

Марокко и другие должностные лица администрации защищали невыплаты в письменных аргументах судьи на этой неделе. Они утверждали, что могли законно остановить или прекратить выплаты по тысячам контрактов, не нарушая распоряжения судьи.

Администрация Трампа заявляет, что сейчас проводит попрограммный обзор всех программ Госдепартамента и USAID по предоставлению иностранной помощи, чтобы определить, какие из них соответствуют повестке дня администрации Трампа.

Организации по оказанию помощи, а также нынешние и бывшие сотрудники USAID в интервью и судебных показаниях утверждают, что замораживание финансирования и масштабные чистки сотрудников USAID администрацией Трампа привели к остановке иностранной помощи США по всему миру, привели к тысячам увольнений и довели партнеров правительства до финансового краха.