Верховний суд США обмежив можливість суддів блокувати рішення

Верховний суд Сполучених Штатів у п'ятницю, 27 червня, оголосив рішення щодо тимчасових заборон, які суди нижчої інстанції застосовували проти указів президента Дональда Трампа. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Верховний суд США обмежив права суддів блокувати президентські рішення. Ця справа стосувалася спроби Дональда Трампа скасувати громадянство за народженням для негромадян та нелегальних мігрантів за допомогою виконавчого указу.

Повідомляється, що Верховний суд, за підтримки 6 консервативних суддів проти 3, ухвалив рішення на користь Трампа. Судді зазначили, що їхнє рішення стосується повноважень президента загалом, а не є конкретною відповіддю на спробу Трампа скасувати громадянство за народженням.

Експерти вважають, що це рішення змінить порядок оскарження виконавчих дій у майбутньому та зауважують, що, ймовірно, будуть нові судові позови щодо п'ятничного рішення - пише видання.

Трамп назвав таке рішення перемогою, що зміцнює Конституцію та поділ влади. Він звинуватив "радикальних лівих суддів" у спробах підірвати його повноваження та попередив, що загальнонаціональні судові заборони становлять "серйозну загрозу демократії".

Однак підкреслюється, що суди все ще можуть призупиняти президентські дії, які вони визнають неконституційними чи незаконними. Проте, оскільки це відбуватиметься пізніше в судовому процесі, президенти матимуть більше можливостей для реалізації своєї політики.

Нагадаємо

Дональд Трамп з першого дня свого терміну 9 грудня 2024 року заявив про намір скасувати громадянство за правом народження через виконавчі дії. Він також підтвердив плани щодо депортації нелегальних мігрантів разом із сім'ями.

У січні 2025 року Федеральний суддя Джон Коугенур наклав 14-денну заборону на виконання указу Трампа про обмеження американського громадянства за правом народження. Суддя назвав указ "явно неконституційним" та задовольнив запит генпрокурора Вашингтона.