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Верховный суд США ограничил возможность судей блокировать решения

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Верховный суд США 27 июня решил ограничить права судей блокировать президентские решения, в частности относительно указа Трампа об отмене гражданства по рождению для неграждан. Это решение, принятое 6 консервативными судьями против 3, усиливает полномочия президента и изменяет порядок обжалования исполнительных действий.

Верховный суд США ограничил возможность судей блокировать решения

Верховный суд Соединенных Штатов в пятницу, 27 июня, огласил решение относительно временных запретов, которые суды низшей инстанции применяли против указов президента Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Верховный суд США ограничил права судей блокировать президентские решения. Это дело касалось попытки Дональда Трампа отменить гражданство по рождению для неграждан и нелегальных мигрантов с помощью исполнительного указа.

Сообщается, что Верховный суд, при поддержке 6 консервативных судей против 3, принял решение в пользу Трампа. Судьи отметили, что их решение касается полномочий президента в целом, а не является конкретным ответом на попытку Трампа отменить гражданство по рождению.

Эксперты считают, что это решение изменит порядок обжалования исполнительных действий в будущем и отмечают, что, вероятно, будут новые судебные иски по пятничному решению

- пишет издание.

Трамп назвал такое решение победой, которая укрепляет Конституцию и разделение властей. Он обвинил "радикальных левых судей" в попытках подорвать его полномочия и предупредил, что общенациональные судебные запреты представляют "серьезную угрозу демократии".

Однако подчеркивается, что суды все еще могут приостанавливать президентские действия, которые они признают неконституционными или незаконными. Тем не менее, поскольку это будет происходить позже в судебном процессе, президенты будут иметь больше возможностей для реализации своей политики.

Напомним

Дональд Трамп с первого дня своего срока 9 декабря 2024 года заявил о намерении отменить гражданство по праву рождения через исполнительные действия. Он также подтвердил планы по депортации нелегальных мигрантов вместе с семьями.

В январе 2025 года Федеральный судья Джон Коугенур наложил 14-дневный запрет на исполнение указа Трампа об ограничении американского гражданства по праву рождения. Судья назвал указ "явно неконституционным" и удовлетворил запрос генпрокурора Вашингтона.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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