Камала Харрис допускает участие в выборах президента США в 2028 году

Бывшая вице-президент США Камала Харрис заявила, что рассматривает возможность снова баллотироваться на пост президента в 2028 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Во время выступления в Нью-Йорке на мероприятии правозащитной организации Харрис ответила на вопрос о возможном участии в выборах.

Возможно, возможно. Я думаю об этом, я думаю об этом – сказала она.

Политик добавила, что решение будет зависеть от того, кто сможет лучше всего выполнять обязанности президента "для американского народа".

Харрис была кандидатом от Демократической партии на выборах 2024 года, где проиграла Дональду Трампу. Ранее она занимала должности вице-президента, сенатора и генерального прокурора Калифорнии.

Ее потенциальное участие в выборах 2028 года происходит на фоне дискуссий в Демократической партии относительно обновления политического руководства после поражения на предыдущих выборах.

