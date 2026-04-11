Камала Харрис допускает участие в выборах президента США в 2028 году
Бывшая вице-президент Камала Харрис заявила о планах снова баллотироваться на пост главы государства. Решение будет зависеть от потребностей американского народа.
Бывшая вице-президент США Камала Харрис заявила, что рассматривает возможность снова баллотироваться на пост президента в 2028 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Во время выступления в Нью-Йорке на мероприятии правозащитной организации Харрис ответила на вопрос о возможном участии в выборах.
Возможно, возможно. Я думаю об этом, я думаю об этом
Политик добавила, что решение будет зависеть от того, кто сможет лучше всего выполнять обязанности президента "для американского народа".
Камала Харрис допустила, що знову балотуватиметься в президенти США
Харрис была кандидатом от Демократической партии на выборах 2024 года, где проиграла Дональду Трампу. Ранее она занимала должности вице-президента, сенатора и генерального прокурора Калифорнии.
Ее потенциальное участие в выборах 2028 года происходит на фоне дискуссий в Демократической партии относительно обновления политического руководства после поражения на предыдущих выборах.
