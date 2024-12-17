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Трамп предположил, что может отменить разрешение Байдена на удары Украины по рф американским оружием

Трамп предположил, что может отменить разрешение Байдена на удары Украины по рф американским оружием

Киев  •  УНН

 • 11567 просмотра

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Дональд Трамп назвал «глупым» решение Байдена разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории рф. Белый дом подчеркнул, что решение принималось после длительных обсуждений.

Избранный президент США Дональд Трамп  в понедельник предположил, что он может отменить недавнее решение Джо Байдена позволить украинским войскам использовать американское оружие дальнего радиуса действия для ударов по территории россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian. 

Трамп назвал решение Байдена "глупым". На вопрос, будет ли он рассматривать возможность отмены решения, Трамп ответил: "Возможно. Я считаю, что это было очень глупо". 

Белый дом ответил на это, отметив, что решение было принято после нескольких месяцев обсуждений, начавшихся еще до выборов в прошлом месяце. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сказал: "Могу вас заверить, что во время бесед, которые мы вели с ними после выборов и на разных уровнях, мы объяснили им, что за этим стоит, почему мы это делаем".

Дополнение

Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории россии.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение США разрешить Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов вглубь территории россии может стать решающим моментом в войне. 

Добавим 

Reuters со ссылкой на источники заявляло, что Трамп на встрече с лидерами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в декабре повторил, что хочет немедленного прекращения огня в Украине и переговоров для быстрого окончания войны.

16 декабря Трамп заявил, что будет говорить с российским диктатором владимиром путиным и с Президентом Украины Владимиром Зеленским о завершении войны.  Трамп отметил, что его команда пытается положить конец войне.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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