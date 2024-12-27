США: Есть признаки того, что азербайджанский самолет сбила российская ПВО

В Соединенных Штатах считают, что есть признаки причастности российской противовоздушной обороны к сбиванию самолета "Азербайджанских авиалиний", который разбился в Казахстане. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.

Детали

Отмечается, что США имеют данные о том, что катастрофу самолета Azerbaijan Airlines могла вызвать российская противовоздушная оборона. Об этом на брифинге в пятницу, 27 декабря, заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

Мы... видели некоторые ранние признаки, которые точно указывают на вероятность того, что самолет был сбит российскими системами противовоздушной обороны - заявил Джон Кирби.

По словам Кирби, сейчас продолжается расследование инцидента с участием Казахстана и Азербайджана.

Он также добавил, что Белый дом предложил свою помощь в расследовании, если она понадобится.

Напомним,

По предварительным результатам авиакатастрофа самолета Embraer 190, который разбился 25 декабря, когда выполнял рейс из Баку (Азербайджан) в Грозный (Чечня), произошла из-за "внешнего вмешательства", рассказали в авиакомпании Azerbaijan Airlines. Между тем компания с завтрашнего дня приостанавливает авиарейсы в 10 городов россии.