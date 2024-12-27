США: Есть признаки того, что азербайджанский самолет сбила российская ПВО
Киев • УНН
Белый дом располагает данными о возможной причастности российской ПВО к падению самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. Авиакомпания приостанавливает полеты в 10 городов рф из-за «внешнего вмешательства» в катастрофу.
В Соединенных Штатах считают, что есть признаки причастности российской противовоздушной обороны к сбиванию самолета "Азербайджанских авиалиний", который разбился в Казахстане. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.
Детали
Отмечается, что США имеют данные о том, что катастрофу самолета Azerbaijan Airlines могла вызвать российская противовоздушная оборона. Об этом на брифинге в пятницу, 27 декабря, заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.
Мы... видели некоторые ранние признаки, которые точно указывают на вероятность того, что самолет был сбит российскими системами противовоздушной обороны
По словам Кирби, сейчас продолжается расследование инцидента с участием Казахстана и Азербайджана.
Он также добавил, что Белый дом предложил свою помощь в расследовании, если она понадобится.
Напомним,
По предварительным результатам авиакатастрофа самолета Embraer 190, который разбился 25 декабря, когда выполнял рейс из Баку (Азербайджан) в Грозный (Чечня), произошла из-за "внешнего вмешательства", рассказали в авиакомпании Azerbaijan Airlines. Между тем компания с завтрашнего дня приостанавливает авиарейсы в 10 городов россии.