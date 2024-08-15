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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 13:23  •  40362 просмотра

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США в ближайшие дни предоставят Украине дополнительные пакеты помощи в сфере безопасности. Это подтвердил представитель Белого дома после разговора министров обороны США и Украины о ситуации на фронте и оборонных потребностях.

В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"США предоставят дополнительные пакеты безопасности для Украины в ближайшие дни", - сообщает издание со ссылкой на слова Кирби в четверг в интервью MSNBC.

Комментарии Кирби прозвучали после того, как украинский министр обороны Рустем Умеров поговорил с американским коллегой Ллойдом Остином о ситуации на поле боя и оборонных потребностях Украины, сообщает Reuters.

Умеров назвал разговор с главой Пентагона "продуктивным". По словам министра обороны Украины, он "подробно проинформировал о текущей ситуации на фронте и потребностях, необходимых для наших Сил обороны".

Очільник Пентагону обговорив з і Умєровим пріоритетну допомогу Україні та ситуацію на фронті14 августа 2024, 17:41 • 106053 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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