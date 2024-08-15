В Белом доме анонсировали новые пакеты помощи по безопасности Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

"США предоставят дополнительные пакеты безопасности для Украины в ближайшие дни", - сообщает издание со ссылкой на слова Кирби в четверг в интервью MSNBC.

Комментарии Кирби прозвучали после того, как украинский министр обороны Рустем Умеров поговорил с американским коллегой Ллойдом Остином о ситуации на поле боя и оборонных потребностях Украины, сообщает Reuters.

Умеров назвал разговор с главой Пентагона "продуктивным". По словам министра обороны Украины, он "подробно проинформировал о текущей ситуации на фронте и потребностях, необходимых для наших Сил обороны".

Очільник Пентагону обговорив з і Умєровим пріоритетну допомогу Україні та ситуацію на фронті