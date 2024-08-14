Глава Пентагона обсудил с Умеровым приоритетную помощь Украине и ситуацию на фронте
Киев • УНН
Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым. Они обсудили приоритетную помощь в сфере безопасности и текущие операции Украины на поле боя.
В среду, 14 августа, глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом Остин рассказал в X, передает УНН.
Детали
По его словам во время разговора они обсудили поддержку Украины и ситуацию на поле боя.
Сегодня я разговаривал со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым о приоритетной помощи в сфере безопасности и текущих операций Украины на поле боя. Соединенные Штаты остаются преданными оказанию помощи Украине в защите от российской агрессии
Украинская сторона пока не комментировала разговор министров.
Напомним
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел продуктивную встречу с министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом в Киеве. Обсудили ситуацию на фронте и актуальные потребности Сил обороны Украины.