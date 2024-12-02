Байден ускоряет военную помощь Украине на фоне вероятного изменения политики Трампа-WP

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена ускоряет поставки оружия Украине на миллиарды долларов из-за опасений, что политика США в отношении войны может измениться после инаугурации Дональда Трампа.

Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Администрация Байдена уже 11 часов пытается предоставить Украине дополнительное вооружение на миллиарды долларов, что вызывает обеспокоенность внутри страны относительно того, что это может привести к размыванию американских запасов и истощению ресурсов из других горячих точек, сообщили официальные лица.

Эта инициатива также обусловлена усилением российских атак и быстрым захватом территорий. В Вашингтоне надеются, что новые поставки, вместе с разрешением Байдена на ракетные удары вглубь России и использование противопехотных мин, помогут Киеву получить преимущество.

Однако часть администрации считает, что без увеличения численности украинских военных ситуацию не удастся существенно изменить. США призывают Украину снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы привлечь необходимых 160 000 новобранцев. В Вашингтоне призывают украинское руководство воспользоваться новыми поставками для укрепления армии и противостояния агрессии.

Мы абсолютно точно продолжим присылать Украине оружие и оборудование. Мы знаем, что это жизненно важно. Но так же, как и человеческие ресурсы на данном этапе.На самом деле, мы считаем, что человеческие ресурсы - это самая жизненно важная потребность, которую они имеют. Поэтому мы также готовы усилить наши тренировочные возможности, если они предпримут соответствующие шаги для пополнения своих рядов - заявил на прошлой неделе представитель Белого дома Джон Кирби.

Один из чиновников администрации отметил, что хотя из-за задержки военной помощи США Украина некоторое время испытывала дефицит вооружений, ситуация существенно улучшилась после того, как конгресс в апреле одобрил дополнительное финансирование в размере 61 миллиарда долларов.

Разрыв в вооружениях между Украиной и Россией еще не полностью преодолен, но ситуация значительно лучше. Что касается живой силы, то это уже вопрос математики и физики - заявил чиновник.

Он и другие комментировали на условиях анонимности, чтобы открыто обсудить чувствительные оценки состояния боевых действий и стратегию администрации Байдена.

Я не пытаюсь обвинить Украину в чем-то. Для них это очень сложный вопрос, но в течение последнего года, особенно последнего года, они просто не мобилизуют и не тренируют достаточно солдат, чтобы восполнить потери на поле боя - добавил источник.

Результаты внешнеполитических усилий администрации Байдена формируют его наследие после первого срока, отмеченного кризисами: падением Афганистана, крупнейшей сухопутной войной в Европе со времен Второй мировой войны и нестабильностью на Ближнем Востоке после реакции Израиля на атаку ХАМАСа в октябре 2023 года.

Тем временем Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине через 24 часа после вступления в должность. Он объявил о назначении Кита Келлога, отставного генерала и высокопоставленного чиновника его предыдущей администрации, специальным посланником по делам России и Украины.

Трамп назначил спецпредставителем по Украине генерала в отставке Келлогга

Келлог предлагает оговорить дальнейшую помощь Украине ее участием в переговорах о прекращении конфликта, хотя также считает нужным еще более активно вооружать Киев, чтобы заставить Кремль пойти на уступки.

Несмотря на беспокойство военными успехами России, представители администрации Байдена заявили, что серьезного прорыва украинских оборонительных линий в ближайшее время не ожидается. В то же время они предупреждают, что активное использование оставшихся средств из пакета помощи в 61 миллиард долларов может привести к перенапряжению ресурсов США. Особую тревогу вызывает снижение запасов перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые трудно быстро пополнить.

Это может повлиять на военную готовность США к решению конфликтов в других горячих точках на Ближнем Востоке и в Азии.

Один из высокопоставленных чиновников оборонного ведомства отметил, что риск краткосрочного ускорения помощи Украине заключается в уменьшении ресурсов для других миссий. Сейчас военные вынуждены выделять больше воздушных средств и личного состава для транспортировки оборудования в Европу.

"Мы анализируем, какие варианты возможны для ускорения помощи и какую цену это будет иметь для других задач США в мире", - отметил представитель.

Напомним

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на дополнительные переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом, чтобы объяснить "определенные вещи более подробно".