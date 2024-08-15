Литва передала Украине очередной пакет военной помощи

В четверг, 15 августа, в Украину поступила военная помощь от Литвы: ВСУ получили погрузчики, прицепы и раскладные кровати. Об этом заявили в Министерстве обороны Литвы, передает УНН.

Детали

Литва продолжает оказывать непрерывную военную помощь Украине. 15 августа в охваченную войной страну прибыли погрузчики, прицепы и раскладные кровати для украинской армии - отмечают в литовском министерстве.

В этом пакете Силам обороны передали погрузчики, прицепы и раскладушки.

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Всего в этом месяце Литва планирует передать ВСУ 14 единиц бронетранспортеров М113, пусковые комплексы ПВО малой дальности с ракетами, системы борьбы с беспилотниками, индивидуальные средства борьбы с беспилотниками, вездеходы с запчастями и боеприпасы.

В общем, с начала полномасштабного вторжения Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 641 млн евро, а общая поддержка превысила 1 миллиард евро - добавляют в ведомстве.

Напомним,

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби заявил, что США в ближайшие дни предоставят Украине дополнительные пакеты помощи по безопасности.