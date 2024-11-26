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Байден и Макрон собираются объявить о перемирии между Израилем и «Хезболлой»

Байден и Макрон собираются объявить о перемирии между Израилем и «Хезболлой»

Киев  •  УНН

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США и Франция планируют объявить о двухмесячном прекращении огня на северной границе 26 ноября. Израиль согласился на компромисс, где США будут контролировать соглашение, а Франция будет иметь второстепенную роль.

Ожидается, что Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон 26 ноября объявят о 60-дневном прекращении огня на северной границе. Об этом сообщает саудовская газета Asharq Al-Awsat, передает УНН.

Детали

Заявление лидеров стран должно прозвучать на фоне требования Израиля не предоставлять Франции значительной роли в механизме мониторинга соглашения. В ходе переговоров Израиль потребовал, чтобы Франция не участвовала в форуме, контролирующем соблюдение соглашения, в том числе из-за позиции Парижа по вопросу Международного уголовного суда, однако благодаря настоянию Ливана стороны достигли компромисса, согласно которому США будут обеспечивать соблюдение соглашения, а Франция будет играть второстепенную роль.

В Вашингтоне представитель Белого дома национальной безопасности Джон Кирби заявил: "Мы близки", но "ничего не сделано, пока не сделано все".

Французское президентство заявило, что переговоры по прекращению огня достигли значительного прогресса. В Иерусалиме высокопоставленный израильский чиновник сказал, что кабинет министров Израиля соберется во вторник, чтобы одобрить соглашение о перемирии с Хезболлой.

Дипломатическому прорыву предшествовали удары Ливанской армии по центрам "Хезболлы" по производству оружия в Бейруте, о которых ранее сообщали в УНН.

Ливанская армия нанесла удары по центрам "Хезболлы" по производству оружия в Бейруте22 нояб. 2024, 01:33 • 19572 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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